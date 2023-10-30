Патриарх Кирилл отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы Патриарх Кирилл: события в Дагестане спровоцировали желающие вызвать кризис в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России. Он также отметил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших безоружных людей.

Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества. Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке, – говорится в его заявлении.

Патриарх добавил, что не сомневается, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в России. Он также призвал всех соотечественников — православных, мусульман, иудеев — ценить и всеми силами укреплять тот межрелигиозный мир, который построен многими поколениями предков.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что эта и другие попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины. В Кремле с ним согласились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что инцидент не повлияет на празднование Дня народного единства.