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Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Новосибирска в Москву и аварийно севшего в Екатеринбурге, отправлены в столицу резервным бортом.

В пресс-службе авиакомпании рассказали АГН «Москва», что рейс вылетел в Домодедово в 14:40 по местному времени.

Причиной экстренной посадки лайнера стало срабатывание индикации неисправности одного из двигателей. На борту самолёта находились 115 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Гоа — Москва, вынужденно сел в Баку из-за технических неполадок.