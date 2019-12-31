Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Новосибирска в Москву и аварийно севшего в Екатеринбурге, отправлены в столицу резервным бортом.
В пресс-службе авиакомпании
Причиной экстренной посадки лайнера стало срабатывание индикации неисправности одного из двигателей. На борту самолёта находились 115 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Гоа — Москва, вынужденно сел в Баку из-за технических неполадок.
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