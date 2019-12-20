Самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Гоа — Москва, был вынужден экстренно приземлиться в Баку из-за технических неполадок.
Представители международного аэропорта имени Гейдара Алиева
16 декабря экипаж самолёта, выполнявшего рейс Москва — Сургут вскоре после взлёта заметил трещину в лобовом стекле кабины. Как передавал NEWS.ru, пилоты приняли решение об аварийной посадке. Перед приземлением в Шереметьево борт сделал несколько кругов над подмосковной Дубной, вырабатывая топливо.
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