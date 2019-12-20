https://static.news.ru/photo/1c6b840e-23db-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Гоа — Москва, был вынужден экстренно приземлиться в Баку из-за технических неполадок.

Представители международного аэропорта имени Гейдара Алиева сообщили об этом ТАСС. Экстренная посадка произошла в 11:05 по местному времени (10:05). Причину приземления в аэропорту охарактеризовали как «техническую», не приводя подробностей. За пассажирами вышлют другой борт. В настоящий момент они находятся в здании воздушной гавани, им предоставлена еда и вода.

16 декабря экипаж самолёта, выполнявшего рейс Москва — Сургут вскоре после взлёта заметил трещину в лобовом стекле кабины. Как передавал NEWS.ru, пилоты приняли решение об аварийной посадке. Перед приземлением в Шереметьево борт сделал несколько кругов над подмосковной Дубной, вырабатывая топливо.