https://static.news.ru/photo/ceacaf22-c048-11e9-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Несколько пассажиров самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего жёсткую посадку в подмосковном Жуковском, поделились впечатлениями о первом дне после инцидента. Также они сообщили о том, как это событие изменило их жизнь.

Пассажир Алишер Юлдашев в день после спасения организовал «небольшое застолье с родными и друзьями». В настоящее время он направился в аэропорт за багажом, передаёт « Москва 24 ».

Борис Швайгер сообщил, что «выпил немного» по случаю второго рождения.

Сейчас в голове переосмысление всего. Планов много было. Просто пора перестать откладывать на завтра, — говорит он.

Александра Ермакова осталась в Москве и решила побыть на даче с друзьями. После приземления первым делом она позвонила мужу и маме, чтобы «не из репортажей они узнали».

Сеймур Гадыров тоже позвонил родным и отправился в мечеть и «сказал спасибо Всевышнему, что спас наши жизни и детей, и женщин».

После аварийной посадки Светлана Бабина решила уже не ехать в Крым и посвятить время обследованию у врачей.

Шея у ребёнка болит, жалуется. У меня тоже шея болит, не поворачивается. Поняла теперь, что жизнь может закончиться в тот момент, когда ты не планировал, чтобы она заканчивалась. Поэтому точно теперь надо не рисковать и как можно бережнее относиться к здоровью, — рассказала пассажирка.

Как писал News.ru, Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.