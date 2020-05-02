Пассажиропоток в московском метро снизился в пять раз

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В московском метро в период действия режима самоизоляции количество пассажиров снизилось в пять раз.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода работ по дезинфекции объектов столичного метрополитена. Он отметил, что общественный транспорт в городе продолжает работать в прежнем графике.

За счет тех мер самоизоляции, которые приняты в Москве, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось в разы, в метро уменьшение произошло в пять раз, — сказал градоначальник.

Он подчеркнул важность дезинфекции подвижного состава, станций, переходов и эскалаторов, так как от этого «во многом зависит здоровье москвичей», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы могут сократить выдачу цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить поток людей и избежать угрозы для здоровья граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин.