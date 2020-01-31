https://static.news.ru/photo/33510002-4435-11ea-b676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Пассажирку самолёта из Дубая вынесли из воздушного судна врачи, одетые в костюмы химзащиты. Во время полёта у женщины поднялась температура.

По словам очевидицы, бортпроводники запретили другим пассажирам снимать процесс, а у некоторых, кто всё же попытался заснять происходящее, начали отнимать телефоны. Позднее гаджеты вернули владельцем с просьбой удались фото и видео. У всех находящихся в самолёте также взяли расписку о том, что они посетят больницу для обследования.

В пресс-службе аэропорта Кольцово заявили, что прокомментируют информацию позднее.

В свою очередь пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова сообщила, что ей ничего неизвестно о случившемся. При этом она отметила, что проверка на наличие коронавируса будет проведена только в том случае, если женщина посещала Китай.

Пресс-секретарь областного Минздрава заявил, что информация проверяется, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что экспресс-анализ не подтвердил подозрения на коронавирус у пассажира самолёта, прилетевшего в Москву из Бангкока. Пациенту стало плохо во время полёта, его симптомы были похожи на сопутствующие коронавирусу.