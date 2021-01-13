Пассажир рассказал подробности экстренной посадки самолёта в Пулково

https://static.news.ru/photo/cd302662-563b-11eb-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вылетевший ночью из Москвы в Салехард самолёт Airbus A-320 авиакомпании «Ямал» экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Один из пассажиров воздушного судна рассказал подробности происшествия.

По словам мужчины, во время набора высоты экипаж сообщил о технической ошибке в система самолёта и необходимости вернуться в аэропорт вылета. Затем борт около часа летал кругами, вырабатывая топливо, пишет «Ямал-Регион».

Ощущались перепады скорости и высоты, было немного страшно, но все держались нормально. Затем Домодедово отказало в посадке из-за метеоусловий. Нам сказали, что летим на запасной аэродром в Питер, — рассказал пассажир.

В Пулково самолёт сел без проблем.

Как писал ранее NEWS.ru, пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находились 111 пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время для пассажиров готовят резервный борт. Ожидается, что он вылетит в Салехард в 11:00 по московскому времени. Тем временем Новоуренгойская и Санкт-Петербургская транспортные прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом.