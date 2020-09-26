Пашаев заявил, что не конфликтовал с родственниками Ефремова

https://static.news.ru/photo/89cca07e-016a-11eb-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишённый на год профессионального статуса адвоката Эльман Пашаев прокомментировал информацию о конфликте с семьёй осуждённого на восемь лет актёра Михаила Ефремова. Он назвал эту информацию «полнейшим бредом».

Ранее в СМИ появились сведения, что семья Ефремова собирается подать заявление на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники хотят проверить его на причастность к мошенничеству. В частности, они хотят выяснить, каким образом съёмка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам.

Сам экс-представитель артиста данные сведения опроверг.

Это бред полнейший. У меня с ними очень добрые и тёплые отношения, — цитирует Пашаева телеканал «360».

Также юрист пообещал ответить судебными исками СМИ, которые «обливают его грязью».

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции назвал недобросовестными членов семьи Захаровых — они выступали как потерпевшие в деле его подзащитного.