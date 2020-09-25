Пашаев заявил, что семья Захаровых является «неполноценной»

https://static.news.ru/photo/0c8685de-ff1d-11ea-83ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции назвал недобросовестными членов семьи Захаровых — они выступали как потерпевшие в деле его подзащитного.

Эта семья неполноценная. Им пробы ставить некуда. Они днём и ночью молились богу, как будто ожидали смерть Захарова, — отметил Пашаев, слова которого приводит телеканал «360».

По его словам, адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский пообещал им, что они заработают за счёт передач о ДТП на телевидении. Он также потребовал от них не вмешиваться в судебный процесс и не принимать деньги от Ефремова.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев заявил, что хотел избежать публичности, когда брался за громкое дело. По его словам, перед тем как согласиться защищать артиста, он поставил ему главное условие.