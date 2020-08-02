Пашаев назвал число свидетелей в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/5a116fd2-d568-11ea-b685-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что по делу о ДТП в качестве свидетелей привлечены около десяти человек.

Около десяти (свидетелей. — NEWS.ru), — сообщил Пашаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Актёр выехал на встречную полосу на автомобиле Jeep Grand Cherokee, где врезался в фургон Lada курьерской службы. Его 57-летний водитель Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля Пашаев заявил, что его подзащитный не признаёт вину в ДТП.