Паша Техник рассказал, что будет делать с тату со свастикой Паша Техник вышел из спецприемника и пообещал удалить тату со свастикой

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Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) вышел из спецприемника, где он провел 13 суток ареста за демонстрацию нацистской символики, сообщает Telegram-канал «112». Поводом для задержания стала одна из его татуировок, на которой изображена свастика. Артист пообещал в скором времени удалить все противозаконные тату.

Сейчас буду убирать татуировки. На фиг они нужны. Я просто не знал, что за это такое происходит. Теперь уже на своем горьком опыте могу другим людям порекомендовать: лучше на фиг это все убирать, потому что серьезно все, по себе знаю. Оно мне не нужно было, — сказал рэпер.

Пашу Техника арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики 7 июля. Причиной ареста стали публикации в блоге рэпера, где были видны его татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

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