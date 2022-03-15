Партизаны прямого эфира: история протестов в телестудиях

Телевизионный перфоманс редактора Первого канала Марины Овсянниковой, выступившей против операции российской армии на Украине в эфире программы «Время», стал массово распространяться в соцсетях и вызывал бурную реакцию пользователей. Подобные акции протеста в телеэфире — не новое явление, и за последние полвека они в разной форме происходили в нескольких странах мира. Помимо «несанкционированных» высказываний самих сотрудников медиа, в истории было немало случаев так называемого «медиа-активизма» — широкого понятия, включающего в себя в том числе вторжение в эфир. NEWS.ru вспомнил наиболее известные случаи «партизанских вылазок» на экранах ТВ как в РФ, так и за рубежом.

В России

Незадолго до инцидента с Мариной Овсянниковой, которая «нарушила» привычную картинку программы «Время» с Екатериной Андреевой, похожее, но более завуалированное высказывание предпринял журналист телеканала «Москва 24» Вячеслав Тихонов. Во время прямого включения он попросил горожан не рисовать букву «Z», ставшую символом спецоперации, на автомобилях, после чего корреспондента уволили.

Марина Овсянникова Социальные сети

Кроме этого, хакерам из объединения Anonymous 6 марта удалось вторгнуться в эфир «Первого канала», «России 24» и «Москвы 24» через стриминговые платформы Wink и Ivi. Трансляция прерывалась выступлениями Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича и другими артистов, которые высказывали свою позицию о происходящем на Украине.

До этого акт политического медиа-активизма имел место 31 июля 2013 года на канале «Восточный экспресс», который является сетевым партнёром телеканала «Домашний» в Челябинске. Тогда во время выпуска новостей был запущен отрывок из оппозиционного документального фильма. К случившемуся имел отношение 25-летний режиссёр Дий Лебедев, которого в тот же день уволили.

Более 20 лет назад прямо на рабочем месте и во время телевещания бунтовали журналисты телеканала НТВ, протестуя против смены собственника. 6 апреля 2001 года, после того, как «Газпром» назначил новое руководство компании, на логотипе НТВ появилась красная надпись «Протест». Как писала «Независимая газета», недовольство журналистов происходящим вышло в эфир за три дня до этого, когда в студии программы «Итоги» Евгения Киселёва работники СМИ, депутаты, адвокаты и общественные деятели, они опасались закрытия канала, смены его формата и введения цензуры. Но протесты журналистов (и даже уличные акции в защиту «четвёртой кнопки») не помогли — в ночь на 14 апреля 2001 года старую команду НТВ не допустили на рабочие места, а канал стал вещать уже без «протестного» логотипа и с другими лицами.

Чуть ранее интересный опыт был у молодёжной редакции «Первого канала» (в 1990-е называвшегося ОРТ) и телепрограммы «До 16 и старше». Её готовили представители творческого объединения «Свои-2000» Сергей Лобан, Марина Потапова и Дмитрий Модель, более известные как создатели контркультурных фильмов «Случай с пацаном», «Пыль» и «Шапито Шоу». Вот как описывал этот проект медиа-критик Василий Корецкий:

Ничего подобного на телевидении не было ни до, ни после этого (кроме разве что знаменитой передачи Шолохова и Курёхина про «Ленина-гриба»). Казалось, что каждый вторник на волне ОРТ начинает работать пиратская телестанция, организованная учениками сюрреалиста Андре Бретона <...> Границы допустимого компания перешла накануне думских выборов 1999 года. Тогда в студии «До 16...» сидел член первой тройки партии «Единство» генерал Гуров. Его выступление смонтировали с остальными сюжетами таким образом, что казалось, будто генерал поднимает проблему политзаключенных, выступает за легализацию марихуаны, против войны в Чечне, а в финале советует голосовать против всех кандидатов. После призыва Гурова принять участие в голосовании (передача вышла в эфир за день до выборов) за кадром звучала песня «Умри, капитализм!», а на экране люди с транспарантом «Против всех!» взбегали на Мавзолей.

При этом, как отмечал Корецкий, участие Александра Гурова в молодёжной программе было заранее оплачено, и снять её с эфира было невозможно. История эта, впрочем, закончилась довольно «вегетариански»: авторам проекта вынесли строгий выговор и ещё несколько лет они трудились на «первой кнопке».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире

За рубежом традиции несанкционированного выхода в телеэфир восходят ко временам войны во Вьетнаме. Как пишет политический Telegram-канал «Мастер пера», позднее на Западе «случалось немало таких казусов с протестами против размещения „першингов“ в Европе, против повышения цен и иных язв капитализма».

В истории было несколько крупных «хакерских» вторжений в эфирную сетку западных телекомпаний. Одно из них произошло 26 ноября 1977 года, когда неизвестный, представившийся участником некоей «Межгалактической ассоциации», на шесть минут прервал вещание британского канала ITV Southern Television. Он в частности заявил:

Это голос Астерона. Я являюсь уполномоченным представителем Межгалактической миссии, и у меня есть послание для планеты Земля. Мы начинаем вступать в период Водолея, и есть много вещей, которые должны быть сделаны земными людьми. Все ваши оружия зла должны быть уничтожены. У вас есть мало времени, чтобы научиться жить вместе в мире. Вы должны жить в мире или покинуть галактику.

Эта история вызвала бурную реакцию в мире, особенно среди так называемых «уфологов», верящих в пришельцев, а позднее стала элементом фольклора. Примечательно, что причастного к ней так никто и не нашёл.

В мае мая 1985 года активисты Турецкой компартии захватили студию новостной передачи Стамбульского телевидения, заменив звуковую дорожку призывом к революции против «кемалистского режима». По утверждению самих леворадикалов, которые вместе с курдскими организациями до сих пор ведут партизанскую войну на территории Турции, их призыв 37-летней давности посмотрело до 1 миллиона зрителей.

В сентябре того же года в польском городе Торунь эфир телевидения был на четыре минуты прерван политическими лозунгами: «Хватит повышения цен, лжи и репрессий» и «Бойкот выборов — наш долг». Подписаны воззвания были местным представительством движений «Солидарность». Сигнал достиг всего старого города Торуня, где, в частности, находились казармы и местная резиденция Управления внутренних дел. К этой акции были причастны студенты университета Николая Коперника. Некоторых из них схватила служба безопасности, после чего их оштрафовали.

Другой случай вторжения в эфир имел место 27 апреля 1986 года в США. Тогда в пригороде Нью-Йорка была на три минуты прервана трансляция кабельного телеканала HBO: на экранах появилась настроечная таблица с сообщением некоего Captain Midnight («Капитан Полночь»). Таким образом он протестовал против дорогого тарифа вещания телеканала. Этим человеком оказался Джон Р. МакДагл из Флориды, который планировал совершить аналогичное внедрение в вещание каналов Showtime и The Movie Channel. Его осудили и назначили год лишения свободы со штрафом в $5 тысяч.

В начале сентября 1987 года в США было прервано вещание эротического Playboy Channel. Вместо откровенных сцен зрители увидели цитату из Библии: «Так говорит Господь Бог твой: помни субботу и храни ее в святости. Покайся, Царство Небесное близко». К этой истории оказался причастен сотрудник Христианской радиовещательной сети (CBN) Томас Хейни из штата Вирджиния, хотя своей вины он не признавал. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно, штрафу в $1000 и 150 часам общественных работ.

Похожий случай имел место в январе 2007 года в Австралии, когда в эфире телеканала Seven Network во время сериала «Расследования авиакатастроф» посторонний голос в течение шести минут повторял: «Господь Иисус Христос, помоги нам всем!» Его запись была вырезана из выпуска новостей про грузовик со взрывчаткой в Ираке.

22 ноября 1987 года в Чикаго произошёл так называемый «Инцидент Макса Хэдрума». Вечером этого дня на телеканале WGN-TV прервалась трансляция спортивных новостей, и в течение нескольких секунд зрители увидели неизвестного в маске Макса Хэдрума (героя одноимённого фильма про человека с искусственным интеллектом). Что этим хотел сказать хакер, непонятно. С экранов он произнёс загадочную фразу: «Если вы хотите узнать, что же сейчас было, то я тоже». Позднее он на полторы минуты вторгся в сетку вещания канала WTTW, когда там показывали сериала «Доктор Кто». На этот раз «Макс Хэдрум» также произносил бессмысленные фразы, демонстрировал зрителям средний палец и бросал в камеру банку с Pepsi, после чего к представлению присоединилась женщина, которая «выпорола» человека в маске мухобойкой по ягодицам. Личности взломщиков до сих пор не установлены.

В 2006 году атаке подвергся ливанским спутниковый телеканал Al Manar TV, принадлежащий шиитской группировке «Хезболла», которая во многих странах мира считается террористической. В одном из роликов был показан лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и надпись «Ваш день приближается». Поскольку в кадре демонстрировалась работа ВВС Израиля, уничтожающих цели в Ливане, то, скорее всего, к вторжению имели отношение спецслужбы либо хакеры еврейского государства.

Через год, 17 июня 2007 года, вещание Второго канала чешского телевидения прервалось кадрами ядерного взрыва, что привело к панике зрителей. К инциденту оказались причастны художники из арт-сообщества «Ztohoven». Своей акцией они хотели показать, как легко можно манипулировать реальностью с помощью различных медиасредств. Их обвинили в распространении заведомо ложной информации, но в марте 2008-го суд оправдал активистов.

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В феврале 2013 года жители американского города Грейт-Фолс (штат Монтана) увидели вместо привычных программ канала KRTV сообщение о том, что из могил восстают зомби и нападают на живых.

Через несколько месяцев в том же году на белорусском телеканале БелМуз-ТВ был показан сначала один из клипов запрещённой в стране панк-группы «Ляпис Трубецкой», а затем порно-ролик, который в эфир запустил 28-летний видеоинженер телеканала, который получил за это шесть лет заключения. А 26 сентября 2020 года, когда эту страну охватили массовые протесты против официальных итогов президентских выборов, хакеры из объединения «Кибер-партизаны» взломали онлайн-вещание каналов Беларусь-1 и ОНТ, пустив в эфир кадры разгона митингов и избиения их участников.