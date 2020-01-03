https://static.news.ru/photo/fc0b2170-2faa-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpg Фото: dreamisland.ru

Тематический парк развлечений «Остров мечты», обустройство которого завершается на юге Москвы, откроется для посетителей в последний день зимы. Об этом сообщается на официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

Новое место для семейного отдыха расположится в районе Нагатинской поймы.

Парк начнёт свою работу 29 февраля 2020 года, — сказано в описании страницы.

Общая площадь парка составит 100 гектаров, площадь его крытой части составит порядка 300 тысяч квадратных метров. Посетители смогут побывать в девяти тематических зонах. В их распоряжении будет 27 аттракционов от европейских производителей, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест, кинотеатр с 17 залами, а также более 150 магазинов.

Ранее NEWS.ru писал, что инвестиции в проект составили $1,5 млрд. Парк станет крупнейшей в Европе крытой тематической площадкой.