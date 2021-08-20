Паре сатанистов из Москвы предъявили обвинение в ритуальных убийствах

Паре московских сатанистов — Ольге Большаковой и Андрею Трегубенко — предъявили обвинение в двух ритуальных убийства в Ленобласти и Карелии. Преступления произошли в 2016 году. Об этом сообщает СУ СК РФ.

Кроме того, пару обвиняют в сбыте наркотических веществ в крупном размере. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В ходе обысков по месту жительства у пары были изъяты запрещённые вещества.

Предварительно установлено, что в 2016 году в Ленобласти сатанисты зарезали девушку, а в Карелии — мужчину. Обоих молодые люди намеревались принести в жертву. При этом в Карелии у сатанистов появились сообщники — их уже задержали. Им также предъявлено обвинение в убийстве.

В ходе осмотра места происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему, — говорится в сообщении.

Теперь же следствие ходатайствует о заключении под стражу сообщников Трегубенко и Большаковой. Сама пара уже была арестована ранее.

5 августа пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Изначально молодых людей задержали за наркотики, однако уже на допросе они признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.