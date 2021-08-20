Паре сатанистов из Москвы предъявили обвинение в ритуальных убийствах
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:07, 20 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Паре московских сатанистов — Ольге Большаковой и Андрею Трегубенко — предъявили обвинение в двух ритуальных убийства в Ленобласти и Карелии. Преступления произошли в 2016 году. Об этом сообщает СУ СК РФ.
Кроме того, пару обвиняют в сбыте наркотических веществ в крупном размере. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В ходе обысков по месту жительства у пары были изъяты запрещённые вещества.
Предварительно установлено, что в 2016 году в Ленобласти сатанисты зарезали девушку, а в Карелии — мужчину. Обоих молодые люди намеревались принести в жертву. При этом в Карелии у сатанистов появились сообщники — их уже задержали. Им также предъявлено обвинение в убийстве.
В ходе осмотра места происшествия в июле этого года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему, — говорится в сообщении.
Теперь же следствие ходатайствует о заключении под стражу сообщников Трегубенко и Большаковой. Сама пара уже была арестована ранее.
5 августа пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Изначально молодых людей задержали за наркотики, однако уже на допросе они признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.