Паразиты вышли на охоту: какие виды клещей существуют Как распознать и защититься от паразитов

Фото Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В России начался сезон активности клещей. Согласно данным Роспотребнадзора, к началу мая число обратившихся за помощью в связи с укусом клеща составило свыше 13 тысяч человек. Эта цифра почти вдвое превышает прошлогоднюю, а значит, их популяция выросла. Увеличился и риск осложнений от укуса — чаще всего встречаются клещи, которые переносят боррелиоз. Но не стоит паниковать — важно быть готовым к контакту и знать базовые правила защиты от клещей. Редакция NEWS.ru рассказывает о том, какие виды клещей опасны для россиян, как их распознать, каковы последствия укуса паразитов, а также как защититься от них.

Кто такой клещ

Вопреки распространённому мнению, клещи не насекомые. Они являются беспозвоночными членистоногими и относятся к классу паукообразных. Грубо говоря, клещи — это один из видов пауков, причём их количество значительно превышает число представителей отряда пауков. От насекомых их отличает строение тела — клещ имеет четыре пары конечностей, соединённую с грудью голову, также у него нет усиков.

Зачем клещ кусает

Клещ наносит укус человеку/животному с целью насытиться его кровью. Благодаря ей паразиты размножаются и переживают холодные времена года. Атакуют, как правило, самки клеща. Чтобы зачать как можно больше новых особей, им требуется выпить крови в несколько раз больше массы своего тела. На это у них может уйти до 10 дней, именно поэтому в случае укуса необходимо оперативно обратиться к специалисту или удалить клеща самостоятельно. Самцы же, как правило, довольствуются лимфой.

Как распознать клеща Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Как распознать клеща

Опознать клеща довольно сложно ввиду его габаритов. Средний размер клеща составляет около пяти миллиметров. Если же он напился крови, его размер может увеличиться до нескольких сантиметров.

У молодой особи паразита три пары лапок, у созревшей взрослой — четыре, на их кончиках находятся присоски. В отличие от насекомых клещ не обладает крыльями и усиками. Вместо этого у него на брюшке имеются щетинки — именно благодаря им он ориентируется в природе и распознаёт потенциальную жертву.

Клеща можно отличить и по расцветке — как правило, они обладают тёмным или коричневым окрасом, реже — серым или прозрачным.

Когда клещи выходят на охоту

Несмотря на то что клещи способны жить несколько лет, период их активности приходится на тёплое время года. Именно тогда они запасаются питанием, которое позволяет им выжить зимой. Например, в европейской части России клещи пробуждаются в начале апреля, когда средняя температура воздуха превышает отметку в 0 градусов. Разгар сезона для паразитов наступает в мае — это связано с резким повышением температуры, цветением деревьев и появлением большого количества потенциальных жертв в их зонах обитания.

Клещам необходимо пополнять запасы пропитания после холодной зимы, поэтому они начинают более инициативно нападать на людей и животных. Летом их активность несколько снижается, многие самки к этому времени уже насыщаются, у них начинается сезон оплодотворения. Тем не менее вероятность стать жертвой укуса всё ещё высока. К концу осени клещи уходят в спячку из-за ухудшения погодных условий. Однако опасность получения укуса существует и зимой, особенно в регионах с тропическим и субтропическим климатом.

Где водятся клещи в России

Существует миф, что особи клещей живут на деревьях и спрыгивают с них на своих жертв. Это не так. В большинстве своём они водятся вблизи деревьев, а также в траве, опавших листьях, на лугах и полях. Для клещей важно наличие укромного затемнённого места, где они могли бы с комфортом жить и размножаться. Более того, в подобных условиях им легче всего спрятаться и незаметно напасть. Также важный фактор для паразитов — наличие влаги, поэтому их можно обнаружить в заболоченной местности, а также на берегах рек и озёр.

Виды клещей imago stock&people/Global Look Press

По информации Роспотребнадзора, наибольшее количество уже зафиксированных случаев укуса клещей в 2022 году приходится на такие регионы, как:

Свердловская область;

Кемеровская область;

Тюменская область;

Новосибирская область;

Иркутская область;

Алтайский край;

Приморье.

Кроме этого, значительному риску подвержены жители центральной части России, Северо-Западного федерального округа и Приволжья.

Какие виды клещей наиболее опасны в России

На сегодняшний день учёные изучили свыше 54 тысяч различных видов клещей. Наибольшую опасность несут представители группы паразитиформных клещей — именно они питаются человеческой и животной кровью и вследствие этого передают различные заболевания своим жертвам. В России чаще всего встречаются следующие виды клещей:

Иксодовый клещ

Наиболее распространённый и опасный вид клещей в России — иксодовый. Встречается он повсеместно. Как правило, живут иксодовые клещи в тёмной и влажной местности, вблизи деревьев и кустарников. Тем не менее встретить их можно даже в Антарктиде — там их жертвами становятся пингвины. Средний размер клещей составляет три-четыре миллиметра, по окрасу они тёмно-коричневые, но при насыщении он меняется на серый. При укусе человека или животного иксодовый клещ способен зафиксироваться на теле и питаться кровью больше недели. Его укус может вызвать у человека клещевой энцефалит и боррелиоз.

Аргасовый клещ

Аргасовый клещ относится к подвиду иксодового клеща и также представляет серьёзную опасность как для человека, так и скота. Чаще всего он встречается на Кавказе и в европейской части России. Прятаться аргазид может в горах, скалах, различных трещинах и щелях строений, а также в гнёздах и насестах. Средний размер особей этого вида — от 3 до 30 миллиметров. В состоянии голода они имеют помятое тело и бежевый окрас, но после питания клещи округляются и приобретают лиловый оттенок.

Где водятся клещи Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

Аргазиды являются долгожителями среди клещей — они способны более двух лет обходиться без питания, а их средняя продолжительность жизни — 20 лет. Аргасовые клещи распространяют огромное количество различных заболеваний, среди которых — тиф, боррелиоз, геморрагическая лихорадка. Большую опасность они представляют и для животных — стая паразитов может истребить целое стадо за считаные дни.

Пастбищный клещ

Представителей данного вида клещей можно встретить на всей территории России, однако в наибольшей степени они распространены в Западной Сибири и южных областях. Как можно понять из названия, их привычное место обитания — пастбища. Тем не менее они встречаются и в лесах. Средний размер пастбищного клеща варьируется от 5 до 15 миллиметров, в зависимости от состояния сытости. В его расцветке преобладают серые и бурые цвета, с приходом насыщения клещ становится светлее. Наибольшую угрозу он представляет пасущимся животным — коровам, лошадям и козам. Не брезгует он и человеческой кровью. Укус пастбищного клеща чреват такими заболеваниями, как энцефалит, бруцеллёз и листериоз.

Луговой клещ

Луговой клещ чаще всего встречается в средней полосе России, а также вблизи черноморского побережья. Его привычная среда обитания — поля, луга, а также лиственные леса. По внешнему виду схож с пастбищным клещом — его размеры достигают 15 миллиметров, а основные цвета окраса — коричневый и красный. Молодые особи, как правило, нападают на домашних и лесных животных, повзрослевшие паразиты бросаются и на людей. Луговой клещ является переносчиком таких инфекций, как клещевой энцефалит, боррелиоз, чума.

Бурый собачий клещ

Собачьи клещи являются наиболее плодовитыми среди сородичей. Ареал их обитания обширен — паразиты встречаются как в южных, так и в северных регионах страны. Прячутся они в травянистой местности, а также вблизи кустарников и крон деревьев. Длина тела может составлять от двух миллиметров до сантиметра. Об их окрасе говорит наименование вида — в голодном состоянии собачий клещ будет бурым, в сытом он сереет. Тем не менее нападает он не только на собак — его жертвами могут стать грызуны и птицы. Спектр заболеваний широк — от укуса можно заразиться энцефалитом, боррелиозом, туляремией, лихорадкой.

Какие опасности несёт укус клеща

Как можно понять из вышесказанного, в зависимости от вида и состояния клеща различаются и последствия укуса. Тем не менее потенциальные первичные последствия едины, это может быть:

шелушение и покраснение кожи, сыпь, зуд;

незначительное повышение температуры тела, жар;

нарушение равновесия, головокружение;

ломота в суставах, непроизвольные боли в мышцах;

тошнотворный рефлекс;

мышечная дрожь;

повышение сонливости.

Опасный вид клещей Kurt Möbus/imageBROKER.com/Global Look Press

Если укушенному человеку вовремя не оказать помощь, у него может развиться то или иное инфекционное заболевание. Наиболее распространены следующие болезни:

Клещевой энцефалит

Вирусное заболевание, поражающее нервные клетки человека. Проявляется оно спустя несколько недель с момента укуса. У больного может наблюдаться нарушение сознания, непроизвольные боли в мышцах, судороги, ухудшение кровообращения, эпилептические припадки. В отдельных случаях энцефалит приводит к поражению центральной нервной системы, вследствие чего может наступить инвалидность или даже летальный исход.

Боррелиоз, или болезнь Лайма

Бактериальная болезнь, которая на сегодняшний день мало изучена. Связано это с огромным спектром осложнений, под которые трудно найти единое противоядие: постоянные головокружения, боли в грудной клетке, нарушение речевого аппарата, проблемы с памятью, бессонница, паралич лица. Как и клещевой энцефалит, бактерии Borrelia негативно влияют на работу нервной и опорно-двигательной систем, в результате чего инфицированный человек может получить инвалидность.

Геморрагическая лихорадка

Заболевание вирусной природы, поражающее сосудистые стенки больного. Проявляется оно, как правило, спустя 10–14 дней с момента укуса клеща. В результате у человека могут проявиться такие симптомы, как нарушение кровообращения, потеря сознания, сильные мышечные боли, выделение стула с кровью, возникновение сыпи на слизистых оболочках, лихорадка. При осложнениях возможен летальный исход.

Туляремия

Бактериальное заболевание, воздействующее на лимфатические узлы и кожу. В период заболевания у человека может наблюдаться крайне высокая температура, галлюцинации, отёчность лица, кровоизлияния на слизистых поверхностях носоглотки, боли в горле, одышка. Если вовремя не оказать помощь, спустя месяц вероятна гибель больного.

Что делать, если укусил клещ

Если вас укусил клещ, есть два варианта решения проблемы: обратиться к специалисту или вытащить паразита самостоятельно.

Первый вариант подходит вам, если недалеко располагается медицинское учреждение. Опытный врач поможет извлечь клеща, не повредив его тельце, в результате чего вы минимизируете риск осложнений. Кроме этого, медик подскажет вам адрес ближайшей лаборатории, в которую клеща нужно будет сдать на анализ. Тем самым вы будете проинформированы о возможных последствиях укуса.

Если же рядом с вами нет больниц, вы можете попробовать извлечь клеща самостоятельно. Сделать это можно с помощью пинцета, клейкой ленты или обычной нити. Обязательно пользуйтесь перчатками — внешняя оболочка клеща также может содержать инфекцию. Соблюдайте предельную осторожность — неловкое движение способно испугать клеща, в результате чего он извергнет ядовитую слюну и залезет ещё глубже. Старайтесь не повредить брюшко паразита.

Какие опасности несёт укус клеща Kurt Möbus/imageBROKER.com/Global Look Press

Как защититься от укуса клеща

Самый эффективный способ обезопасить себя от последствий укуса клеща — заранее поставить вакцину. Если вы часто появляетесь в местах распространения клещей, вам нужно сделать прививку от энцефалита. Первый её компонент вводится осенью, второй — зимой. Таким образом, к началу сезона у вас вырабатывается необходимый иммунитет и снижается риск появления осложнений при укусе.

Важно помнить и о правилах поведения на свежем воздухе:

Не посещайте без необходимости места массового скопления клещей. Надевайте одежду светлых тонов, на которой будет легко распознать клеща. Заправляйте штаны в обувь, а верхнюю одежду в штаны — клещ не сможет заползти под одежду и застать вас врасплох. Периодически осматривайте своё тело — возможно, клещ уже где-то рядом. Пользуйтесь специальными растворами от клещей.

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