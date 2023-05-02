Отдыхающим дали совет, как не привезти под кожей личинок из тропиков Врач Бронштейн назвал репелленты и спецкостюмы способами уберечься от тропических паразитов

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Туристов, отдыхающих в экзотических странах, подстерегает такая неприятность, как насекомые-кровососы, способные передавать различные инфекции, в том числе паразитарные, предупредил в беседе с aif.ru врач-паразитолог, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Бронштейн. По его словам, уберечься от фурункулезного миаза, когда на коже образуются фурункулы, в которых развиваются личинки мух, можно лишь с помощью репеллентов или специальной одежды.

Как рассказал профессор, редкое заболевание в Россию привезли туристы, побывавшие в Колумбии и Бразилии. Симптоматика была одинаковая: бугорки на коже, постепенно увеличивающиеся в размерах и спустя неделю превратившиеся в гнойные фурункулы. При вскрытии в содержимом были найдены личинки мух Dermatobia hominis на разных стадиях развития. Пациентам был поставлен диагноз фурункулезный миаз, или дерматобиоз.

По словам медика, заражение происходит в тропических лесах вблизи водоемов. Мухи прикрепляют яйца к конечностям комаров и других кровососов. Личинки попадают под кожу через ранку в месте укуса, где развивается в течение 4-12 недель до размера 12-18 мм. Лечение возможно только хирургическое, подчеркнул паразитолог.

Для предотвращения такого развития событий специалист посоветовал соблюдать во время путешествий меры профилактики: обрабатывать одежду и тело репеллентами. По словам медика, абсолютной защиты от укусов это не гарантирует, но уменьшает риск заражения. Наилучшим методом Бронштейн назвал ношение специального костюма от гнуса.

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