Параллельному импорту предрекли сложности из-за мобилизации «Коммерсант»: параллельный импорт столкнется со сложностями из-за мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с проведением мобилизационных предприятий ввоз на территорию России потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта будет затруднен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей логистических и транспортных компаний. Основная сложность заключается в том, что из-за мобилизации эти компании лишатся большинства специалистов. Кроме этого, западные страны могут ввести новые санкции, в результате чего многие готовые маршруты будут разрушены.

По прогнозам экспертов, сильнее всего в результате мобилизации пострадают мелкие компании, которые занимаются ввозом товаров в Россию. Они очень сильно зависят от внешней конъюнктуры и не имеют достаточно денежных средств.

Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить, — утверждает коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

Он уточнил, что в России может появиться дефицит труднодекларируемых импортных товаров — в большинстве своем это электроника и бытовая химия.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов в свою очередь рассказал, что на некоторых межрегиональных направлениях уже не хватает водителей.

Ранее директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в 2023 году могут полностью прекратиться поставки в Россию западного алкоголя по прямому импорту. По его словам, зарубежное спиртное может закончиться в стране уже к Новому году.