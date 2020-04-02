Парад Победы в Москве может пройти в ноябре

Из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны РФ рассматривают альтернативные сценарии проведения парады Победы, традиционно проходящего 9 мая на Красной площади.
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Другой вариант — проведение мероприятия 9 мая. Однако в таком случае он пройдёт без зрителей.
Накануне, 1 апреля NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в планах о проведении парада Победы 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции нет.
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