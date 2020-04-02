Парад Победы в Москве может пройти в ноябре

https://static.news.ru/photo/281edb36-74b0-11ea-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны РФ рассматривают альтернативные сценарии проведения парады Победы, традиционно проходящего 9 мая на Красной площади.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве и Кремле. По данным издания, один из вариантов — перенос парада на осень. В таком случае, он будет проведён в полноформатном режиме, и его посвятят окончанию Второй мировой войны.

Другой вариант — проведение мероприятия 9 мая. Однако в таком случае он пройдёт без зрителей.

Накануне, 1 апреля NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в планах о проведении парада Победы 9 мая из-за распространения коронавирусной инфекции нет.