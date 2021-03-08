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Папа римский призвал уважать женщин

16:38, 08 марта 2021
Папа римский Франциск Папа римский Франциск Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск, 8 марта вернувшийся в Ватикан из апостольской поездки в Ирак, призвал защищать и уважать женщин.

Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности, — написал духовный глава католиков в Twitter.

Франциск стал первым римским понтификом, посетившим родину библейского Авраама. В своей публикации в Международный женский день папа римский фактически повторил слова, сказанные накануне во время общения с христианской общиной города Бахдида, понёсшей значительный ущерб от действий террористов.

Ранее NEWS.ru разбирался, зачем глава Римско-католической церкви отправился в «крестовый поход» на Ирак. После десятилетий войн и притеснений в ближневосточной республике осталось не так много христиан. Маловероятно, что сбежавшие от преследований представители религиозного меньшинства вернутся в Ирак после знакового визита понтифика, но Ватикан надеется, что сможет предотвратить исход оставшихся в стране верующих.

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