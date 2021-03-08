Папа римский призвал уважать женщин

https://static.news.ru/photo/5c73fd2e-8014-11eb-b383-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск, 8 марта вернувшийся в Ватикан из апостольской поездки в Ирак, призвал защищать и уважать женщин.

Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности, — написал духовный глава католиков в Twitter.

I would like to say a heartfelt thank you to all the women, especially the women of #Iraq , courageous women who continue to give life, in spite of wrongs and hurts. May women be respected and protected! May they be shown respect and provided with opportunities! #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2021

Франциск стал первым римским понтификом, посетившим родину библейского Авраама. В своей публикации в Международный женский день папа римский фактически повторил слова, сказанные накануне во время общения с христианской общиной города Бахдида, понёсшей значительный ущерб от действий террористов.

Ранее NEWS.ru разбирался, зачем глава Римско-католической церкви отправился в «крестовый поход» на Ирак. После десятилетий войн и притеснений в ближневосточной республике осталось не так много христиан. Маловероятно, что сбежавшие от преследований представители религиозного меньшинства вернутся в Ирак после знакового визита понтифика, но Ватикан надеется, что сможет предотвратить исход оставшихся в стране верующих.