Папа Франциск идёт в «крестовый поход» на Ирак

Папа Римский Франциск 5 марта начинает свой трёхдневный визит в Ирак. После десятилетий войн и притеснений в ближневосточной республике осталось не так много христиан. Маловероятно, что сбежавшие от преследований представители религиозного меньшинства вернутся в Ирак после знакового визита понтифика, но Ватикан надеется, что сможет предотвратить исход оставшихся в стране верующих. Однако турне подверглось критике ещё до его начала.

Ватикан планировал визит Папы Римского в Ирак, колыбель древнейших ветвей христианства, с 2000 года. Но сначала поездке мешало растущее напряжение в регионе, потом иракская война, а позже — захват части страны «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Сегодня обстановка в Ираке по-прежнему неспокойна, но Франциск решил, что давно запланированный визит нельзя больше откладывать.

Я иду к вам как паломник мира, чтобы повторить: вы все братья, — заявил Франциск перед началом визита в Ирак. — Я иду в поисках братства, вдохновляемый желанием молиться и идти вместе с братьями и сёстрами других религиозных традиций.

Поездка папы начнётся в Багдаде, где он посетит сиро-католическую церковь Пресвятой Девы Марии Заступницы в Багдаде, которая в 2010 году подверглась атаке исламистов. Также в иракской столице запланирована месса в соборе Святого Иосифа халдейской католической церкви. Затем, 6 марта, Франциск вылетит в Эн-Наджаф, священный город иракских шиитов. Там он встретится с аятоллой Али Систани, самым почитаемый шиитским священнослужителем в Ираке, который крайне редко принимает иностранных гостей. Наконец, 7 марта понтифик отправится в Эрбиль, столицу иракского Курдистана, и в Мосул, ранее считавшийся неофициальной столицей «Исламского государства» в Ираке.

До 2003 года в Ираке насчитывалось около 1,4 млн христиан, главным образом представителей Халдейской, Сирийской, Ассирийской и Армянской церквей. Во время правления Саддама Хусейна они находились в относительно равном положении с мусульманами, но после начала иракской войны христиане стали первыми жертвами волны насилия, захлестнувшего страну.

В 2014 году «Исламское государство» усугубило и без того непростое положение религиозного меньшинства: террористы уничтожили сотни культурных и религиозных памятников и казнили тысячи мирных жителей. В результате сегодня в Ираке насчитывается немногим более 250 тысяч христиан.

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Я единственный священник в Мосуле, — рассказал Associated Press преподобный Раид Адил Кело. — Каждое воскресенье я провожу мессу в 9:00 утра, и её посещают всего около 70 человек.

Священник сомневается, что визит понтифика вернёт в Ирак беженцев-христиан, но личное присутствие главы католической церкви, по его мнению, поможет не потерять надежду оставшимся. Для официального Багдада же поездка Папы Римского — шанс доказать, что государство встало на путь стабильности и безопасности.

Этот визит по-настоящему важен для нас, и он представит Ирак в лучшем свете, потому что к нам будет приковано внимание всего мира, — заявил официальный представитель Объединённого командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи, уточнив, что меры безопасности во время визита будут заметно усилены.

Критики поездки Франциска отмечают, что провоцируя массовые собрания, он подвергает верующих опасности заболеть COVID-19. Сам понтифик уже вакцинировался от коронавируса, но в Ираке большая часть населения всё ещё не получила прививки. Уровень заболеваемость в стране находится на подъёме: 4 марта, только по официальным данным, было выявлено более 5 тысяч инфицированных. Ватикан настаивает, что нынешнее турне пройдёт без обычной помпы и с соблюдением мер социального дистанцирования. Однако чёткого объяснения, почему поездку нельзя отложить до окончания пандемии или хотя бы спада заболеваемости, Святой престол не дал.