Папа римский в преддверии 8 Марта призвал оберегать женщин

https://static.news.ru/photo/102fe812-7f5e-11eb-9851-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск выступил с проповедью в иракском городе Бахдида, где напомнил о том, что нужно уважать и оберегать представительниц прекрасного пола.

Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности, — рассказал папа римский, сообщает ТАСС.

84-летний Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который посетил Ирак. 6 марта он встретился в Наджафе с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани. Понтифик заявил, что террористы, напавшие на Ирак, совершили атаку на саму историю. По его словам, насилие не исходит от религии. Понтифик призвал представителей всех конфессий молиться вместе и «видеть друг друга».

Ранее NEWS.ru разбирался, зачем глава Римско-католической церкви отправился в «крестовых поход» на Ирак. После десятилетий войн и притеснений в ближневосточной республике осталось не так много христиан. Маловероятно, что сбежавшие от преследований представители религиозного меньшинства вернутся в Ирак после знакового визита понтифика, но Ватикан надеется, что сможет предотвратить исход оставшихся в стране верующих.