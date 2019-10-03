В России менее 15 тысяч отцов в декрете приходилось на 670 тысяч женщин, об этом сообщил председатель Совета отцов при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Андрей Коченов. Когда российским мужчинам дали возможность уходить в декрет, только 2% отцов воспользовались этой возможностью. Данные эти весьма примерные, обращает внимание эксперт.

Мы пытались собрать какую-то статистику, это очень сложно сделать. Потому что её фактически никто не ведёт. Формально цифры есть, но они не соответствуют реальности. Но могу сказать, что распространённой практики такой нет. Отец в декрете — это исключение из правил, — отметил Андрей Коченов.

News.ru нашёл семьи, где рушатся вековые традиции. Жёны работают и занимают руководящую должность, а мужья сидят с детьми и крутят банки с соленьями.

Сергей Булкин/News.ru

«Папа на хозяйстве»

Двухлетний Платон сидит у Виталия на шее. Маленькими ручками он пытается закрыть отцу глаза. Папа жмурится и замедляет шаг. Папина шея — любимое место Платона. Только здесь своенравный малыш становится послушным. Он не возражает против любых перемещений. В магазин — значит в магазин, домой — значит домой. Носить сына на руках врачи разрешили ему недавно.

Москвичу Виталию Ильченко 43 года. И у него врождённый порок сердца. Год назад в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева ему сделали операцию по замене клапана. Дали инвалидность и назначили пенсию в 11 тыс. рублей. На такие деньги не прокормишь и одного ребёнка, а в семье Ильченко их трое. Старшей сестре Платона Варваре — 11 лет, брату Серафиму — 8.

Жена Виталия Ольга работает начальником отдела в рекламном агентстве. У женщины стабильный доход и карьерный рост. На семейном совете было решено — Виталий будет сидеть с детьми и заниматься домашним хозяйством, а супруга — зарабатывать деньги. Скоро отцу семейства предстоит вторая операция на сердце. Врачи говорят — нужно закрепить полученный результат.

Виталий катит коляску с маленьким Платоном по парку. Транспортное средство слегка вздрагивает, наезжая на корни деревьев. Отец только что забрал среднего сына из школы, старшая приехала сама. Старший ребёнок в многодетной семье как младший родитель.

Платон, не лезь в мусорку, — грозит она пальцем малышу.

Сергей Булкин/News.ru

До 2014 года Виталий и Ольга жили хорошо. Свой бизнес, хорошая машина, постоянные поездки за границу. После кризиса 2014 года фирму пришлось закрыть, машину — продать из-за долгов. Выплата по ипотеке за квартиру увеличилась в два раза. Брали в валюте, как и миллионы россиян. Сейчас доход на всю семью более 100 тыс. рублей — с тремя детьми едва хватает на все расходы.

До операции отец семейства работал удалённо. Занимался оптовыми поставками парфюмерии и косметики. Сейчас отошёл от дел. Мужчина не скрывает — от ведения домашнего хозяйства он получает удовольствие.

Да, дом — это моё, моя крепость. Веду домашнее хозяйство: убираю, готовлю. Соления делаю, варенья... Всё на мне. Пока Платон спит, успеваю сготовить ужин. Вечером собираемся за столом, — рассказывает он.

Виталий Ильченко развивает свой блог в Instagram @vitalikpapa. На половине фотографий еда, которую папа готовит для всего семейства. Бургер с огромной котлетой, банка квашеной капусты, котлетки из кролика для младшего сына. К приготовлению последнего у папы подход особый. Он покупает мясо у знакомых, сам разделывает тушки и прокручивает мясо в мясорубке. Виталий себя называет «папой на хозяйстве». В будущем он мечтает открыть кулинарные курсы или food-лавку.

Сергей Булкин/News.ru

Некоторые психологи отмечают, что одно из преимуществ мужчин-няней — эмоциональная стабильность. Виталий не теряется перед детскими истериками. Папа трёх детей уверен — у любого недовольства ребёнка есть причина: «не доел, переел, заболел», если устранить её, прекратится и истерика. Виталий уверен: «с ребёнком всегда можно договориться». Основные наказания в семье Ильченко — лишение сладостей и культурной программы.

Вечереет, и с работы на трамвае возвращается супруга Виталия Ольга. Приглашают в гости, но заранее извиняются — у нас не убрано. Когда съёмочная группа News.ru оказывается на пороге квартиры, становится понятно: у супругов Ильченко не беспорядок, а теснота. Огромное количество вещей, необходимых для жизни пяти человек, просто не помещается в хрущёвку в 43 кв. м.

Ильченко имеют право претендовать на расширение жилплощади. По закону многодетные семьи могут воспользоваться компенсационной выплатой на покупку жилья в рамках государственной услуги «Рассмотрение вопроса о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Для участия в госпрограмме семья Ильченко «слишком зажиточная». Ведь в собственности у Виталия есть дачный неотапливаемый дом в Нижегородской области. За счёт него количество метров на одного человека превышает допустимый предел. Пока Виталий не работает, новое жильё многодетная семья «не потянет». Супруги и дети мечтают о большом доме за городом с прекрасным садом. Сейчас супруги вступили в борьбу с государственной машиной, надеются на победу.

фото предоставлено героем публикации

«Я вкладываю в неё свою душу»

Современное кафе в Калуге. Мужчина в алом костюме смотрит в камеру и говорит громким, поставленным голосом. На шее у него «бабочка» в цвет пиджака. Даже стоящая рядом чашка чая не выбивается из цветовой гаммы. Идут съёмки видео для канала в YouTube «Папа в декрете». Павел Герасимов записывает обращение к зрителям.

Потребовалось большое мужество и прежде всего поддержка моей жены, чтобы сделать этот шаг. Многие назовут меня сумасшедшим, кто-то поддержит. Но благодаря декрету у меня просто космическая связь с моей дочкой, — рассказывает он, как решился променять офис на пелёнки.

На видео он показывает свою малышку. Кареглазая девочка одета в розовое боди, она вертит в руках игрушечную черепашку. Как и положено, пробует животное на вкус. Находит глазами папу и улыбается, мужчина берёт дочь на руки и начинает напевать песню из мультика. Капитолина удивительно точно повторяет за папой мотив.

Зимой этого года у жителей Калуги Павла и Евгении родилась дочь Капитолина. Когда у мамы заканчивался больничный лист по беременности и родам, супруги посоветовались и решили: дальше с малышкой будет сидеть папа. У Евгении стабильная работа и стандартный график — она заместитель директора детского сада.

Павел Герасимов профессиональный ведущий мероприятий — свадьбы, корпоративы, юбилеи он проводит уже 12 лет. Выходные у мужчины забиты под завязку, а будни — относительно свободные. Супруги решили: вполне справедливо, если с понедельника по пятницу малышка будет проводить с отцом, а выходные — с мамой.

Официально Павел Герасимов работает руководителем культурно-массового отдела в детском досуговом центре. Руководство отпустило папу в декрет со слезами на глазах. Женщины разводили руками: «не справишься, непрестижно, папа маму не заменит». Это оказалось правдой. Но только в первую неделю декрета.

Жена сцеживала молоко и уходила на работу. Я пытался кормить из бутылочки, ничего не выходило. Она (дочь. — News.ru) кричала, отказывалась наотрез из неё пить. Не привыкла просто. Женя приходила в обеденный перерыв, чтобы её покормить, и заставала меня на грани нервного срыва. Меня доводила до паники мысль, что она голодная, а я не могу её покормить. Супруга меня успокаивала — у тебя всё получится. Через неделю Капитолина начала есть из бутылочки, — рассказывает Павел.

В будние дни примерно 80% времени Павел Герасимов проводит с дочерью. Помимо стандартной заботы о малышке, он развивает её творчески. Учит петь, танцевать, в запасе у профессионального ведущего десятки игр для проведения досуга. Павел гордится тем, что у дочери есть музыкальный слух и чувство ритма.

Павел и Евгения вращаются в кругу профессиональных педагогов. Они могут оценить развитие ребёнка лучше многих. Капитолина развита больше, чем дети её возраста, отмечают коллеги. Она уже умеет говорить отдельные слова, указывает на предметы и узнаёт их, играет в ладушки. Счастливый отец не скрывает — во многом это его заслуга.

Большинство российских мужчин не общаются толком со своими детьми. Ребёнок родился, папа на работе, пришёл, телик включил, уснул. Потом неожиданно ребёнок уже в школу пошёл. А он и не заметил, как тот вырос. Всё мимо глаз. Для меня же это важно. Я вкладываю в неё свою душу, своё воспитание. Это самое большое счастье, — рассуждает Павел.

Автор первого канала на YouTube про декретных пап преследует как минимум две задачи: мотивировать других пап уходить в декрет и помочь им лучше понять своих жён, которые недавно родили.

Считается, что, если женщина сидит в декрете, она ничего не делает. Мужчина приходит с работы и предъявляет претензии: носки не постирала, еду не приготовила. Когда я сам пошёл в декрет, понял, что времени свободного вообще нет. Я боюсь отойти от ребёнка, даже когда она спит. Даже лишний раз телевизор не включу, чтобы не разбудить, — говорит Павел.

Счастливый папа укладывает малышку спать. Нежно укачивает, напевая «баю-баюшки-баю», и целует в темечко — глаза Капитолины закрываются, и девочка погружается в объятия Морфея.

Паша, я уже ревную, ты меня так не целуешь, — шутит супруга Евгения.

фото предоставлено героем публикации

Всё больше мужчин в России уходят в отпуск по уходу за ребёнком. Через 10 лет примерно 30% пап будут брать отпуск, чтобы заботиться о малыше, — такой прогноз в беседе с News.ru озвучила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что особенно такой расклад выгоден для тех мужчин, у кого высокая официальная зарплата. Ведь сумма ежемесячной выплаты у них будет значительной.

Детские психологи подтверждают: не важно, какого пола родитель будет заботиться о малыше, главное, чтобы малыш получал любовь, внимание и поддержку.