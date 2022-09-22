Панкратов-Черный заявил о важности поддержки мобилизации знаменитостями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Панкратов-Черный

Поддержка знаменитостями мобилизации и спецоперации очень важна, заявил народный артист России Александр Панкратов-Черный в интервью «Народным новостям». Актер рассказал, что всегда выступал в поддержку жителей Донбасса, а также лично посещал ДНР и ЛНР, встречался с российскими военными и навещал раненых бойцов в госпиталях.

Неделю назад я был в госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, где встречался с ребятами. Я три раза был в Донецке, дважды был в Луганске, езжу по госпиталям в Ростове-на-Дону. Военные рады, что о них помнят. Входишь в палату, а они улыбаются. Это самое важное, — отметил артист.

Панкратов-Черный рассказал, что дружил с погибшим главой ДНР Александром Захарченко. По его словам, вместе они проехали весь Донецк, и видели разрушенный ВСУ аэропорт.

Ранее актер и художественный руководитель театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе. ДТП произошло 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области, когда актер вместе водителем перегоняли «броневик» с необходимой для находящихся в ДНР жителей и солдат гуманитарной помощью.