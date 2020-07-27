Пандемия не снизит стоимость туров по России

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В обозримом будущем путешествия по России не станут дешевле. Зато туристическая сфера в полной мере войдёт в эпоху цифровизации, а развитие получит экологический туризм. Такое мнение высказали эксперты отрасли.

Их прогнозы стали известны в ходе исследования, которое провела автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», передаёт РИА Новости.

При этом, как отметили специалисты, на развитие сферы путешествий в значительной степени повлияет пандемия коронавируса. 62% опрошенных экспертов уверены, что из-за стремления избежать личных контактов и будет развиваться цифровизация. Люди уже сейчас предпочитают покупать туры через приложения, онлайн-консультации и цифровые экскурсоводы.

Почти столько же респондентов — 63% — высказали мнение, что будущее за экотуризмом. 69% также уверены, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных.

Вместе с тем примерно 38% специалистов опасаются, что люди будут экономить на отпуске из-за экономических последствий пандемии. Ещё 8% опрошенных считают, что туристы станут путешествовать реже, опасаясь заражения. При этом каждый второй представитель отрасли предположил, что по той же причине значительно реже будут путешествовать пожилые люди.

В то, что внутренние путешествия станут доступнее по цене, верят лишь 2% экспертов.

Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее: 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Лишь пятая часть работает по-прежнему.

Каждый второй участник опроса высказал мнение, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. При этом только 2% сотрудников сферы гостеприимства полагают, что туризм в России соответствует мировым стандартам, а 58% заявили, что в России недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг.

По мнению участников опроса, исправить ситуацию мог бы национальный проект по поддержке внутреннего туризма. О его необходимости заявили 95% респондентов.

Тем не менее отрасль туризма в полной мере испытывает на себе экономические последствия коронавируса. Хотя 83% руководителей в сфере туризма заверили, что им не пришлось увольнять сотрудников во время пандемии и 18% из них сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки, ещё 15% использовали собственные средства для выплаты зарплаты работникам. Другие 15% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Сократить зарплаты пришлось 29% представителям отрасли, ещё 6% перепрофилировали бизнес, продолжив работать с прежней командой.

В предложенных государством мерах поддержки оказались заинтересованы около половины опрошенных — 28% уже их использует, 18% планируют начать. Ещё 8% сообщили, что у них нет такой необходимости, а 16% пока лишь собираются изучить этот вопрос. Однако 30% заявили, что не имеют возможности воспользоваться мерами поддержки.

Исследование проводилось в период с 10 по 22 июля среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства во всех федеральных округах. В опросе приняли участие представители гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводы, переводчики и музейные работники.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края заявили, что число туристов растёт и что предпосылок для его снижения нет Только в этом году российские черноморские курорты посетили более 4 млн человек.