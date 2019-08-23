https://static.news.ru/photo/99910460-c669-11e9-a117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

В подмосковном Жуковском открыли мемориал легендарному советскому самолёту Ту-144.

Это не просто крылатая машина, это символ достижений российской авиационной науки, — сказал глава Жуковского Юрий Прохоров.

Он отметил, что инженеры и местные жители давно мечтали об этом мемориале. Памятник разместили на центральном въезде в Лётно-исследовательский институт им. М. М. Громова. Ту-144 установлен на три опоры так, чтобы нос воздушного судна был поднят кверху, как будто он взлетает, передаёт ТАСС .

Первый полёт Ту-144 совершил 31 декабря 1968 года. Регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва — Алма-Ата продолжались всего лишь семь месяцев с ноября 1977 года по май 1978-го, и в них было задействовано только два самолёта из 16 построенных.

Как ранее писал News.ru, герой России лётчик-испытатель Магомед Толбоев предложил оставить хвост экстренно приземлившегося в Жуковском самолёта Airbus A321 как мемориал.