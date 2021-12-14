Памперсы от губернатора: россияне массово распродают подарки от чиновников

Настоящую распродажу чиновничьих подарков устроили россияне. Сервисы объявлений забиты предложениями приобрести тот или иной товар, подаренный в своё время высокопоставленным лицом. Например, по сходной цене можно купить чайный сервиз, футбольный мяч, наручные часы, кожаный портфель и даже набор для пикника. Продавцы утверждают: все эти ценные вещи имеют уникальную историю, дарились по особому случаю, что, впрочем, не стало препятствием для их дальнейшей перепродажи. Эту странную виртуальную ярмарку посетил и корреспондент NEWS.ru.

Платок для бабушки

Судя по всему, россияне не особо дорожат подарками из рук чиновников. Во всяком случае, многие готовы с легкостью распрощаться с ними.

Например, в Санкт-Петербурге продают чайный сервиз — именно такой в 2010 году дарил ветеранам губернатор северной столицы.

Ни один подарок за много лет не стал коллекционным и ни один не запомнился и не останется в истории, только этот набор. Губернатор заказал на легендарном Ломоносовском фарфоровом заводе чайный комплект из лучшего отечественного фарфора, — рассказал NEWS.ru продавец.

За эту роскошь просят пять тысяч рублей, но торг тоже уместен, тем более сервизом все эти годы время от времени пользовались.

Владимир из Омска полон решимости пустить с молотка за символические 1100 рублей сувенирный приёмник «Иртыш-204» — в своё время его тоже дарил глава региона. Продавец заверил, что устройство — в отличном состоянии, прекрасно отображает текущее время, дни недели, текущий месяц, год. Также обладает функцией будильника. В приёмник вмонтирована антенна, а также работает 29 радиоканалов. Мужчина заверил, что «штука очень удобная, в хозяйстве пригодится».

youtube.com

А вот Оксана из Московской области готова за две тысячи рублей продать русский народный платок, который её бабушке на юбилей подарил губернатор Андрей Воробьёв. Платок бабушка не носила — он так и лежит новый, с биркой, в подарочной коробке.

У нас платков много, есть что носить. Да и к губернатору мы ровно относимся, — призналась женщина, отвечая на вопрос о том, не жалко ли ей расставаться с сувениром.

А вот поклонники бывшего камчатского губернатора Владимира Илюхина могут сорвать куш: на Avito в продаже появился фотоальбом «Берингия» с личным автографом политика. Это удовольствие можно себе позволить всего за полторы тысячи рублей.

avito.ru

Фанаты экс-губернатора Курской области Александра Руцкого тоже могут ликовать. Сейчас можно всего за две тысячи рублей приобрести мужские механические наручные часы — глава региона в своё время дарил их ко Дню Победы.

Часы на ходу, может, надо только провести профилактический осмотр,— объясняет продавец.

Впрочем, на импровизированной распродаже чиновничьих подарков встречаются и экземпляры покрупнее. Например, в Саратовской области на продажу выставлен микроавтобус «Соболь». Продавец рассказал корреспонденту NEWS.ru, что автомобиль был подарен семье в рамках программы поддержки многодетных семей:

Машина почти новая, пробег — 470 километров. В машине просто сегодня нет надобности.

Микроавтобус продаётся за 1,2 млн рублей, но пока своего покупателя не нашёл.

avito.ru

«Жертвы» подарков

Социолог Сергей Таланов полагает, что россияне зачастую распродают подарки, которые были получены ими или родственниками из рук высокопоставленных чиновников, по двум причинам. Во-первых, говорит он, многие делают это отнюдь не от хорошей жизни: если бы доходы позволяли, никто бы не стал продавать памятные сувениры.

Во-вторых, многие чиновничьи подарки делаются формально, без души. В итоге они только занимают место и не являются для людей чем-то особенно ценным, — указал собеседник NEWS.ru.

По его словам, каждый подарок в идеале должен нести смысловую ценность, а у нас зачастую «это делается под копирку».

Например, кто-то решил вручать всем бабушкам платки — и пошло-поехало. Хотя никто никогда не спросил — а почему именно платки, а не термосы, например? — говорит Таланов.

Подарки, которые преподносят российские чиновники, не могут не радовать. Например, вологодский губернатор прославился тем, что щедро одаривал местных жителей... памперсами. Теперь те, кто по каким-то причинам не оценил широту губернаторской души, распродаёт презенты. В одном из обнаруженных NEWS.ru объявлений так и заявляется:

Целая упаковка подгузников, полученная в подарок от губернатора. 94 штуки.

Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Твери глава региона ещё больше проникся темой — в регионе дарили молокоотсосы и бутылочки. Однако неблагодарные жители теперь сбывают их по дешёвке — за 400-500 рублей.

К сожалению, представители российского политического истеблишмента по-прежнему не научились подбирать подарки, признал в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Журавский. По его мнению, зачастую этому не уделяется особого внимания:

Положено на праздник людям дарить подарки, вот мы их и дарим — а какие именно, никто уже и не задумывается. К сожалению, такая культура совершенно не сформирована. Многое делается исключительно «для галочки». Поэтому и получается наша вечная история: хотели как лучше — получилось как всегда.

Молокоотсос avito.ru

К слову, казусов с чиновничьими подарками и вправду хватает. Некоторые истории практически сразу стали мемами, в том числе и грустными.

«Жертв» чиновничьих презентов — не счесть. Например, пенсионерка Людмила Калинкина, которая делает панно из лент, неоднократно участвовала в фестивалях в родном Ржеве. Однако награда, которую она получила в 2018 году, женщину, мягко говоря, обескуражила: пенсионерке достались просроченный зефир и мужские носки.

В сентябре 2017 года активисту Общероссийского народного фронта Степану Папиляну, инвалиду по зрению, областной соцстрах, как писали СМИ, подарил телевизор. При этом жизненно необходимую белую трость и говорящий термометр он не мог дождаться несколько лет.

В Петербурге пенсионерам власти решили подарить спиннеры. Это детские игрушки, которые можно теребить в руках и крутить на пальце. Для чего они старикам — так и осталось загадкой.

pixabay.com

Впрочем, случаются казусы ещё и похлеще. Лидии Новосельцевой из Белгорода сначала вручили на Новый год цветы, конфеты и подушку. Однако позднее выяснили, что случилась путаница — поздравить нужно было другую пенсионерку, живущую по соседству. Тогда чиновники вернулись, проверили сохранность конфет, забрали презенты обратно и ушли.

Как показало исследование, проведённое сервисом SuperJob, россияне назвали самыми неудачными подарками «ненужные» предметы гардероба, а именно футболки, халаты и носки. На втором месте импровизированного рейтинга оказались различные сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки. Помимо этого, опрошенные посчитали неудачным подарком кухонные принадлежности и посуду.