Памфилова заявила, что ЦИК обвиняют в отказе нарушить закон

Основная претензия к Центризбиркому (ЦИК) России состоит в том, что он отказывается нарушать законодательство. Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

В чём отличие этой кампании с точки зрения критики в наш адрес? Впервые основная претензия в адрес ЦИК — жалоба на то, что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон, — цитирует её агентство.

Памфилова сообщила, что ранее «коллега с правом совещательного голоса» заявил, что закон о выборах плохой, не надо его исполнять. Таким образом, основная претензия, что ЦИК, принимая то или иное решение по выдвижению кандидатов, делает это по закону, не «подменяя собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ни МВД, ни даже суд».

На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Позже Памфилова прокомментировала отказ суда допустить директора Совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Она сказала, что бизнесмену стоит разобраться со своими счетами и «не валить с больной головы на здоровую».