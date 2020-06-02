Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции

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Мосгорпарк до конца июня продолжит три специальных проекта — «Йога в парках онлайн», «Экоразговор» и «Детская площадка online». Мероприятия пройдут на видеоплатформе Zoom. Ссылки на них будут публиковаться в социальных сетях учреждения.

Как пишет «Москва 24», в рамках проектов для москвичей организуют различные онлайн-встречи, лекции, тренировки и мастер-классы. В частности, пройдут занятия по йоге, лекции по построению распорядка дня ребёнка, экологичной уборки,...