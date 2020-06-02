Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/56a6ef72-a4b0-11ea-b49d-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Голосование по поправкам в Конституцию РФ не должно быть сопряжено с риском для здоровья граждан. В день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета — здоровье и сохранение жизни наших граждан, — цитирует её РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил 1 июля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.