Памфилова объяснила, как пройдут выборы в Госдуму на Украине

На Украине для проведения выборов в российскую Госдуму будут доступны избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. На территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик их не будет, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова для РИА Новости.

На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик никаких избирательных участков нет, там голосования не будет, — заявила Памфилова.

Проживающие в ДНР и ЛНР граждане России могут проголосовать в Ростовской области или дистанционно, если зарегистрированы на портале госуслуг, подсказала председатель. Также Памфилова сообщила, что ЦИК собирается открыть 348 участков для голосования в других странах. Их не будет только в Грузии, Йемене и Ливии.

Ранее стало известно, что всего дистанционно на предстоящих в России выборах смогут проголосовать около 10 млн россиян.