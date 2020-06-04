Памфилова не видит возможности для электронного голосования в Петербурге

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сомневается в возможности петербургского избиркома организовать электронное голосование по поправкам в Конституцию таким образом, чтобы его итогам можно было доверять.

По её словам, у города есть хорошая база и мощные разработки. Некоторые технологии опережают московские, передаёт ТАСС.

Но есть проблемы, они связаны с качеством и способностью городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус, — подчеркнула она.

Кроме того, есть сложности с сопряжением с московской системой. Она возникла у Красноярского края из-за большой разницы во времени со столицей.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.