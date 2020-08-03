Памфилова анонсировала ужесточение требований к голосованию в РФ

В России к сентябрю 2020 года будут ужесточены требования к голосованию на придомовых территориях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Об этом она сказала во время общения с участниками форума «Территория смыслов». По её словам, в частности, наличие тента или навеса, ширмы и переносного столика станет обязательным. Это связано с многочисленными жалобами граждан на то, что во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию голосовать на придомовых территориях приходилось буквально на «на пеньках и лавочках».
Мы ужесточили требования к проведению голосования, которое будет на придомовых территориях, — сказала Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что также принят целый ряд дополнительных требований, которые сделают процесс голосования более удобным,
Согласно недавно принятому ЦИК решению, в единый день голосования в России 13 сентября досрочное голосование будет проходить в течение двух предшествующих дней — 11 и 12 сентября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российскую избирательную систему отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение.
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