Памфилова анонсировала ужесточение требований к голосованию в РФ

https://static.news.ru/photo/04f45664-d5a3-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России к сентябрю 2020 года будут ужесточены требования к голосованию на придомовых территориях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Об этом она сказала во время общения с участниками форума «Территория смыслов». По её словам, в частности, наличие тента или навеса, ширмы и переносного столика станет обязательным. Это связано с многочисленными жалобами граждан на то, что во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию голосовать на придомовых территориях приходилось буквально на «на пеньках и лавочках».

Мы ужесточили требования к проведению голосования, которое будет на придомовых территориях, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что также принят целый ряд дополнительных требований, которые сделают процесс голосования более удобным, передаёт РИА Новости.

Согласно недавно принятому ЦИК решению, в единый день голосования в России 13 сентября досрочное голосование будет проходить в течение двух предшествующих дней — 11 и 12 сентября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российскую избирательную систему отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение.