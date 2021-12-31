Пальмы и кометы: в Москве рассказали о новогодних салютах

Первый фейерверк в столице Российской Федерации запустят над Москворецкой набережной в полночь 1 января. В других округах города шоу будет продолжаться до 01:00. В воздух выпустят свыше 30 тысяч залпов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Для новогоднего салюта московские власти
Праздничные огни над Москвой смогут увидеть более 500 тысяч человек. Власти города напоминают, что желающие полюбоваться пиротехническим шоу должны избегать мест массового скопления людей. С полным списком площадок для запуска салюта можно ознакомиться на сайте московской мэрии.
Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для жителей России. В нём они поздравили всех россиян с Новым годом.
Большинство россиян (71,3%) заявили, что планируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали варианты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе, говорится в итогах исследования проекта «Другoе дело».