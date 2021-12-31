Пальмы и кометы: в Москве рассказали о новогодних салютах

Первый фейерверк в столице Российской Федерации запустят над Москворецкой набережной в полночь 1 января. В других округах города шоу будет продолжаться до 01:00. В воздух выпустят свыше 30 тысяч залпов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Для новогоднего салюта московские власти подготовили сотни видов пиротехнических композиций, среди которых искрящиеся пионы и хризантемы, золотые и серебряные волны, пальмы и кометы.

Праздничные огни над Москвой смогут увидеть более 500 тысяч человек. Власти города напоминают, что желающие полюбоваться пиротехническим шоу должны избегать мест массового скопления людей. С полным списком площадок для запуска салюта можно ознакомиться на сайте московской мэрии.

Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для жителей России. В нём они поздравили всех россиян с Новым годом.

Большинство россиян (71,3%) заявили, что планируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали варианты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе, говорится в итогах исследования проекта «Другoе дело».