Пациенты онкоцентра Блохина не заразились коронавирусом

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Сетевые ретейлеры объявили о собственных мерах поддержки ресторанного бизнеса во время запрета на деятельность в условиях пандемии. Магазины «ВкусВилл» и «Перекрёсток» начнут продавать блюда из закрытых заведений.

В 20 точках «ВкусВилла» появятся товары из двух московских ресторанов. При этом сеть заявила о готовности сотрудничать с 40 заведениями в течение двух месяцев, говорится на её сайте. Рестораторов просят...