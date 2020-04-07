Пациенты онкоцентра Блохина не заразились коронавирусом

Представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина рассказали о тестировании пациентов после заражения одного из сотрудников коронавирусом. Их анализы дали отрицательный результат.
Также люди не испытывают симптомы COVID-19,
Тесты отрицательные. Симптомов нет, — сказали в медучреждении.
Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников центра Блохина выявили коронавирус. В связи с этим с 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. Роспотребнадзор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта.
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