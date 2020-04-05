Пациентов переведут из клиник, перепрофилированных для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff87efde-7737-11ea-a588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздраву России поручено осуществить перевод в другие клиники пациентов федеральных медучреждений, которые перепрофилируют для больных коронавирусом. Об этом говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина, принятых по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ 3 апреля.

В документе отмечается, что его исполнителям необходимо будет обратить «особое внимание на больных, перенёсших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений».

Ранее стало известно, что лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ с 6 апреля перепрофилируют для лечения людей с коронавирусной инфекцией. В нём проходили лучевую терапию по меньшей мере 190 онкобольных, и, с их слов, пациентов просто начали выписывать домой, не давая им переводов в другие стационары. Однако в Минздраве опровергли эту информацию, сказав, что пациентов направят в другие московские профильные медцентры, писал NEWS.ru.

В России, по последним данным, зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.