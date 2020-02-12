https://static.news.ru/photo/5fad317e-4d82-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpg Ван Юньбинь Фото: 75.ru

12 февраля из Забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите выписали 30-летнего гражданина Китая Вана Юньбиня, который болел коронавирусной инфекцией. Документы о выписке пациенту вручил главный врач Сергей Юрчук, который при этом пожелал Юньбиню больше не болеть.

Об этом сообщает «МК в Чите». Ван Юньбинь после выписки кратко пообщался с журналистами, отметив, что чувствует себя хорошо.

Чувствую себя хорошо. На улице очень хорошо. Я живу в Чите, мои жена и дочь пока здесь, я еду домой, — отметил выздоровевший пациент.

У родных Юньбиня коронавирусной инфекции не выявлено, однако они останутся под наблюдением до 14 февраля. Исцелившийся молодой человек ранее заявлял, что готов сдать кровь для подготовки вакцины. Однако официальных запросов в инфекционную больницу в Чите по этой теме пока не поступало.

Накануне, 11 февраля, китайскую студентку, выздоровевшую от коронавирусной инфекции, выписали из больницы в Тюмени. Таким образом в России в настоящий момент официально нет заболевших .

Как сообщал NEWS.ru, Ван Юньбинь, будучи ещё больным, записал видеообращение, где извинился перед гражданами России за завоз в страну коронавируса.