«Пацанка» заплатит 50 тысяч рублей за удар полицейского в пах

https://static.news.ru/photo/644ad992-a9c2-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lhofmannita

Уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анны Михеевой за нападение на полицейских прекращено. Девушка получит штраф.

Михеева стала фигурантом уголовного дела после конфликта с полицейским, произошедшего в петербургском аэропорту Пулково. Она ударила в пах правоохранителя. Отмечается, что это произошло после того, как её попытались задержать за то, что она нарушала общественный порядок и материлась.

Как сообщает портал «Невские новости», суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Михеевой, которая обвинялась в применение насилия в отношении представителя власти. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, фигурантка дела об оскорблении и применении насилия к сотруднику полиции в аэропорту Пулково участница шоу «Пацанки» Анна Михеева рассказала, что при задержании ей выламывали руку. Также она сообщила, что вместе с силовиками она якобы искала закладки с наркотиками.