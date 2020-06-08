«Пацанка» заплатит 50 тысяч рублей за удар полицейского в пах

Уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анны Михеевой за нападение на полицейских прекращено. Девушка получит штраф.
Михеева стала фигурантом уголовного дела после конфликта с полицейским, произошедшего в петербургском аэропорту Пулково. Она ударила в пах правоохранителя. Отмечается, что это произошло после того, как её попытались задержать за то, что она нарушала общественный порядок и материлась.
Как сообщает портал «Невские новости», суд
Как писал NEWS.ru, фигурантка дела об оскорблении и применении насилия к сотруднику полиции в аэропорту Пулково участница шоу «Пацанки» Анна Михеева рассказала, что при задержании ей выламывали руку. Также она сообщила, что вместе с силовиками она якобы искала закладки с наркотиками.
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