Минздрав спрогнозировал продолжительность жизни в России Минздрав: в России в 3,3 раза снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3,3 года, сообщила заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина. По ее словам, это произошло из-за длящейся два года пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

К сожалению, пандемия коронавируса нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни, — подчеркнула Гульшина на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.

Она добавила, что к 2030 году уровень ожидаемой продолжительности жизни в стране должен вырасти до отметки в 78 лет.

Ране кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что поражения легких, сердечно-сосудистой и нервной системы после заболевания коронавирусом способны сократить продолжительность жизни. Врач пояснил, что мощное поражение легких после COVID-19 приводит к снижению уровня кислорода в крови, что приводит к гипоксии с последствиями. Нарушение свертываемости крови способно увеличить риск тромбозов, инфарктов и инсультов.