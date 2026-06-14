Овощи больше не прорастают зимой: простая хитрость помогает хранить лук полгода

Даже хорошо просушенные лук и чеснок могут начать прорастать уже зимой. Чаще всего проблема не в самих овощах, а в неправильном хранении. Опытные дачники давно используют простые способы, которые помогают сохранить урожай сухим и крепким почти до весны.

Главный враг лука и чеснока — влажность. Поэтому хранить их лучше в сетках, бумажных пакетах или деревянных ящиках, а не в пластиковых контейнерах. Идеальная температура — от +2 до +5 градусов. Кухня для этого совсем не подходит, а вот прохладная кладовка или утепленный балкон — отличный вариант.

Старый деревенский способ — пересыпать овощи сухой шелухой. Она впитывает лишнюю влагу и защищает головки от гнили. Некоторые дачники добавляют немного древесной золы для дополнительной защиты от плесени. И главное — не хранить лук рядом с картошкой, которая отдает слишком много влаги.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что лук спокойно долежал почти до весны без единого ростка. А еще она советует раз в месяц перебирать запасы и сразу убирать мягкие или поврежденные головки.

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