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14 июня 2026 в 17:10

Овощи больше не прорастают зимой: простая хитрость помогает хранить лук полгода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Даже хорошо просушенные лук и чеснок могут начать прорастать уже зимой. Чаще всего проблема не в самих овощах, а в неправильном хранении. Опытные дачники давно используют простые способы, которые помогают сохранить урожай сухим и крепким почти до весны.

Главный враг лука и чеснока — влажность. Поэтому хранить их лучше в сетках, бумажных пакетах или деревянных ящиках, а не в пластиковых контейнерах. Идеальная температура — от +2 до +5 градусов. Кухня для этого совсем не подходит, а вот прохладная кладовка или утепленный балкон — отличный вариант.

Старый деревенский способ — пересыпать овощи сухой шелухой. Она впитывает лишнюю влагу и защищает головки от гнили. Некоторые дачники добавляют немного древесной золы для дополнительной защиты от плесени. И главное — не хранить лук рядом с картошкой, которая отдает слишком много влаги.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что лук спокойно долежал почти до весны без единого ростка. А еще она советует раз в месяц перебирать запасы и сразу убирать мягкие или поврежденные головки.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.

Проверено редакцией
Общество
советы
чеснок
урожай
Марина Макарова
М. Макарова
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