Оверчук обсудил с Алиевым разблокирование связей на Южном Кавказе

В ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-премьером России Алексеем Оверчуком было подчёркнуто, что скорейшее разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесёт вклад в обеспечение стабильности и экономического развития Южного Кавказа. Стороны также высоко оценили роль трёхсторонней рабочей группы по Карабаху, которая занимается вопросами открытия связей в регионе.

Алиев и Оверчук также обменялись мнениями о деятельности трёхсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о планах на будущее. Президент Азербайджана поблагодарил Алексея Оверчука за его усилия в этой сфере, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили удовлетворение развитием отношений в экономической сфере, отметив, что азербайджано-российский товарооборот в текущем году вырос на 7%.

Ранее Оверчук на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что результаты работы и конкретные решения трёхсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе уже видны. Он отметил, что добиться продвижения в этом вопросе помогли регулярные встречи вице-премьеров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.