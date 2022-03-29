«Отторжение земель от государства под видом блага для животного мира»

Депутаты чукотской окружной думы и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) хотят прекратить деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF), так как он финансируется «недружественными странами» и «угрожает национальной безопасности России». Парламентарии полагают, что экологи заинтересованы в создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья РФ, что негативно повлияет на обороноспособность страны. В фонде своих критиков уличили в неточности — речь идёт только об ограничении отдельных видов деятельности в охранной зоне нацпарка «Берингия», создаваемой с участием экологической организации исключительно в рамках закона. NEWS.ru узнал подробности происходящего и выяснил, к чему может привести изгнание из страны международных природоохранных структур.

Сжечь мосты старой дружбы

На днях депутаты думы Чукотского автономного округа выступили против работы в регионе WWF. Об этом стало известно после состоявшегося 25 марта расширенного заседания комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике. Отдельные парламентарии полагают , что деятельность фонда «вышла за рамки» подписанного в 2018 году соглашения о сотрудничестве между экологической организацией и правительством региона и «начала активную работу» с районными администрациями и территориально-соседскими общинами (ТСО).

По мнению депутатов, WWF «интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа». По словам спикера окружной думы единоросса Валентины Рудченко, создание этой зоны «повлияет на обороноспособность нашей страны и её экономическую безопасность».

Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Всё это может попасть под ограничения, — заявила Рудченко.

Она пообещала подготовить обращения в федеральные и региональные органы власти, в том числе к силовикам, «о нежелательной деятельности WWF на территории региона». Также местные депутаты хотят выйти в Госдуму с некоей законодательной инициативой «об исключении возможности создания буферной береговой зоны в России». Рудченко также сообщила, что в этом вопросе сторонников таких мер поддерживает губернатор Чукотки Роман Копин. По её словам, «необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения» с международным экологическим фондом.

Валентина Рудченко duma.gov.ru

Её поддержала руководитель чукотского отделения ОНФ Алёна Вакарик. По её словам, WWF на 70% финансируется «за счёт средств недружественных иностранных государств», а под видом сохранения природы в округе якобы под запретом может оказаться «промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, пролёт летательных аппаратов на расстоянии более одного километра и на высоте более двух километров от птичьих базаров, морских лежбищ, геологоразведочные изыскания, разработка полезных ископаемых».

Несложно предположить, какие цели преследуют государства — доноры WWF России через проекты, реализуемые у нас в округе на границе России и США, в которых в том числе задействована молодёжь Чукотки, — считает Алёна Вакарик.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Татьяны Минеевой, WWF настаивает на необходимости создания особой зоны в Беринговом проливе. Это, как считает представитель организации, связано с угрозой безопасности РФ, так как рядом — на острове Ратманова — находится пограничная застава, и создание такой зоны «исключит» в её пределах добычу углеводородов.

В пресс-службе краевой думы обвинили WWF в том, что фонд «всячески стремится создать на Чукотке особо охраняемые природные территории», а это якобы «есть не что иное, как отторжение земель от государства под видом блага для животного мира».

В свою очередь в WWF, заявление которого имеется в распоряжении NEWS.ru, с сожалением отметили, что высказывания местных парламентариев и функционеров ОНФ вызвали у них недоумение. В организации подчеркнули, что «всегда открыты к диалогу и удивлены низким уровнем информированности депутатов». Они отметили, что речь идёт о 12-мильной полосе не всего арктического побережья РФ, а лишь об охранной зоне нацпарка «Берингия», расположенного на западной стороне Берингова пролива и относящегося к Провиденскому, Чукотскому и Иультинскому районам автономного округа. Он был создан в январе 2013 года постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева, который сегодня занимает пост зампреда Совета безопасности РФ. Парк является самой восточной природоохранной территорией РФ, там обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне — тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечается свыше 10 видов китообразных.

Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяжённости арктического побережья РФ, который вызвал беспокойство депутатов, не существует и не может существовать. Если же депутаты перепутали «12-мильную буферную зону» вдоль всего арктического побережья с охранной зоной национального парка «Берингия» на Чукотке, которая создаётся согласно ст. 10 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», то с материалами проекта можно ознакомиться в региональном муниципалитете в рамках проходящих сейчас общественных обсуждений, — говорится в заявлении WWF.

Охранная зона нацпарка «Берингия», за создание которой выступает фонд, представляет собой акваторию, прилегающую к наземным участкам ООПТ. Её создание, как отмечали в администрации парка, «защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов, при этом не отразится на укладе жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов». Как следует из данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сейчас этой зоны у парка нет , пока есть лишь проект .

park-beringia.ru

Зона раздора

В администрации нацпарка «Берингия» пояснили , что заявления депутатов и активистов ОНФ «не соответствуют действительности и государственной экологической политике России». Как и в WWF, там предположили, что чукотские политики перепутали 12-мильную буферную зону арктического побережья с охранной зоной. Такие защитные территории в обязательном порядке создаются на основании федерального законодательства и должны быть у всех ООПТ.

WWF действительно участвует в проектировании данной охраняемой акватории по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии России, с которым фонд ведёт успешную совместную работу более четверти века, — заявили в администрации парка.

В «Берингии» подчеркнули, что в проекте положения о морской охранной зоне нацпарка прописаны запреты на прибрежную промышленную охоту и рыбалку на данной территории, поскольку первая «возможна на водных объектах только с применением маломерных плавательных средств, что запрещено Федеральным законом „Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов“». Что касается рыболовства, то планируется запретить только те виды добычи водных биологических ресурсов, которые подрывают популяции рыб у берегов Чукотки. А ограничения на традиционные виды природопользования коренных жителей, завоз грузов в населённые пункты и проход судов по Северному морскому пути «в документе отсутствуют».

Запрет на проход и стоянку судов вне водных путей общего пользования — обычная и показавшая себя эффективной в России морская практика <...>. Пролёт летательных аппаратов над лежбищами и птичьими базарами уже запрещён Положением о национальном парке «Берингия». За введение данного ограничения в первую очередь выступили коренные жители, которые помнят множество примеров, когда авиация распугивала моржовые лежбища. Также подобное ограничение по нахождению рядом с лежбищами и залёжками морских зверей представители ТСО просили ввести для крупногабаритных морских судов, — подчеркнули в «Берингии».

Что касается геологоразведки и добычи полезных ископаемых, то они, как отметили в администрации национального парка, «несут огромные риски, связанные с загрязнением морской среды и шумовым беспокойством китообразных и ластоногих». Поэтому исключение вероятности такого воздействия в районе нагула животных «представляется нам необходимой и первоочередной». Также в «Берингии» напомнили, что на общественных слушаниях о выделении компании «Роснефть» участков под разведку и добычу углеводородов у берегов Чукотки местные жители «единогласно высказались против подобных действий».

Кроме этого, в администрации «Берингии» ответили на опасения сторонников разрыва с WWF относительно угрозы безопасности государства из-за соседства с погранзаставой на острове Ратманова. Последний, как подчеркнули в учреждении, «не просто не входит в границы проектируемой акватории, но и находится на расстоянии более пяти миль от её внешних границ, в чём можно убедиться, ознакомившись с проектом Положения о морской охранной зоне».

Проект охранной зоны национального парка «Берингия» park-beringia.ru

Не только охрана природы

WWF работает в России 27 лет. Делается это, как подчёркивают в организации, «в тесном взаимодействии с органами власти и местными жителями». За время сотрудничества в стране было создано более 145 заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 65 миллионов гектаров. В 47 регионах реализовано более 300 полевых проектов, с руководством 13 субъектов федерации фонд подписал соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с целью сохранения живой природы. Одно из них в конце 2018 года подписали губернатор Чукотки Роман Копин и руководитель российского отделения WWF Игорь Честин. Глава автономного округа тогда высоко оценивал потенциал сотрудничества с международной организацией.

Принимая во внимание большой практический опыт WWF России, полагаем, что наше сотрудничество в области охраны дикой природы, внедрения и популяризации передовых экологических практик, традиционного природопользования и экологического просвещения будет плодотворным, — заявлял Копин.

Как отмечал Игорь Честин, подписание соглашения означало «новый этап» давнего взаимодействия WWF с властями Чукотки. Он призывал «объединить усилия всех заинтересованных сторон для сохранения природы» региона «в условиях быстро меняющегося климата и активного экономического развития Арктической зоны РФ», прогнозируя «большую совместную работу по снижению антропогенных рисков».

Соглашения, в частности, предусматривали продолжение ранее реализуемых программ WWF на Чукотке. Например, проекта «Медвежий патруль». Его участники помогают предупредить появление белых медведей в населённых пунктах, отвозя пищевые отходы подальше от посёлков и создавая «кормовые территории» на безопасном расстоянии от жилищ, а также разъясняя гражданам, как вести себя при встрече с дикими зверями. Кроме этого, патрульные вели антибраконьерскую работу, наблюдения за численностью, распределением и состоянием арктических медведей.

Как сообщили NEWS.ru в WWF, «медвежьи патрули» на Чукотке работают 15 лет. Они состоят из местных жителей, благодаря которым «почти до нуля» удалось снизить «количество конфликтов с белыми медведями».

Также в рамках соглашения от декабря 2018 года предусматривалось уделять внимание развитию и поддержке системы особо охраняемых природных территорий, расширению сотрудничества с местными жителями.

В июне 2020 года WWF подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией городского округа Анадырь (столицы Чукотского АО). Тогда руководитель арктических проектов международного фонда в России Ирина Онуфреня отмечала, что документ стал «логическим продолжением и развитием нашей совместной работы по сохранению прекрасной природы Чукотки».

Основными направлениями сотрудничества, как ожидалось, должны были стать «экологическое просвещение, работа с молодёжью, развитие „зелёного“ предпринимательства и экологического туризма».

Помимо этого, WWF реализует на Чукотке программу по адаптации коренных жителей к изменениям климата и поддержанию традиционного природопользования. В её рамках поддержку получили 40 проектов местных жителей. Всего с ТСО «подписаны и реализуются шесть соглашений», а главы семи посёлков и Провиденского городского округа «написали письма поддержки ведущимся проектам, подписаны дополнительные соглашения с двумя районами Чукотки».

Таким образом, проекты фонда на Чукотке имеют не только природоохранную, но и социальную значимость, — резюмировали в WWF.

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Чревато провалом

Против инициативы чукотских депутатов и активистов ОНФ выступил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уверен, что «всё можно решить в режиме диалога, а не каких-то вот этих запретов, потому что у WWF много проектов в нашей стране, и многие из этих проектов очень полезные».

Эколог и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с NEWS.ru раскритиковал позицию чукотских депутатов. По его убеждению, попытки свернуть проекты WWF как в отдельных регионах, так и в целом в России, а также возможные атаки на другие международные «зелёные» организации приведут только к ухудшению ситуации в стране.

Я не могу представить, кому это выгодно, но явно это невыгодно с точки зрения экологии. Если чукотские депутаты сами не могут защищать и охранять дикую природу, то пусть не мешают тем, кто занимается этим профессионально и квалифицированно. WWF ведёт большую и важную работу в разных регионах России, в том числе и на Чукотке. Под различные природоохранные проекты выделяются большие деньги, привлекаются серьёзные учёные-исследователи. Уход из России WWF и других международных экологических организаций, вроде Greenpeace (работу которого пытались ограничить ранее. — NEWS.ru), чреват тем, что будет провал в сфере защиты окружающей среды и биоразнообразия. К проблемам, например, с доступностью лекарств может прибавиться ещё и то, что жизнь и здоровье людей будет губить плохая экологическая обстановка. Олег Митволь бывший замруководителя Росприроднадзора бывший замруководителя Росприроднадзора

Корреспондент NEWS.ru попытался выяснить отношение к попыткам свернуть проекты WWF у сенатора от Чукотки Анны Отке. Однако она не стала комментировать ситуацию.