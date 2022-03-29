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«Отторжение земель от государства под видом блага для животного мира»
Общество

«Отторжение земель от государства под видом блага для животного мира»

Чукотские депутаты пытаются изгнать из региона Всемирный фонд дикой природы — в причинах разбирался NEWS.ru
16:10, 29 марта 2022
Фото: park-beringia.ru
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Депутаты чукотской окружной думы и местное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) хотят прекратить деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF), так как он финансируется «недружественными странами» и «угрожает национальной безопасности России». Парламентарии полагают, что экологи заинтересованы в создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья РФ, что негативно повлияет на обороноспособность страны. В фонде своих критиков уличили в неточности — речь идёт только об ограничении отдельных видов деятельности в охранной зоне нацпарка «Берингия», создаваемой с участием экологической организации исключительно в рамках закона. NEWS.ru узнал подробности происходящего и выяснил, к чему может привести изгнание из страны международных природоохранных структур.

Сжечь мосты старой дружбы

На днях депутаты думы Чукотского автономного округа выступили против работы в регионе WWF. Об этом стало известно после состоявшегося 25 марта расширенного заседания комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике. Отдельные парламентарии полагают, что деятельность фонда «вышла за рамки» подписанного в 2018 году соглашения о сотрудничестве между экологической организацией и правительством региона и «начала активную работу» с районными администрациями и территориально-соседскими общинами (ТСО).

По мнению депутатов, WWF «интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа». По словам спикера окружной думы единоросса Валентины Рудченко, создание этой зоны «повлияет на обороноспособность нашей страны и её экономическую безопасность».

Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Всё это может попасть под ограничения, — заявила Рудченко.

Она пообещала подготовить обращения в федеральные и региональные органы власти, в том числе к силовикам, «о нежелательной деятельности WWF на территории региона». Также местные депутаты хотят выйти в Госдуму с некоей законодательной инициативой «об исключении возможности создания буферной береговой зоны в России». Рудченко также сообщила, что в этом вопросе сторонников таких мер поддерживает губернатор Чукотки Роман Копин. По её словам, «необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения» с международным экологическим фондом.

Валентина РудченкоВалентина Рудченкоduma.gov.ru

Её поддержала руководитель чукотского отделения ОНФ Алёна Вакарик. По её словам, WWF на 70% финансируется «за счёт средств недружественных иностранных государств», а под видом сохранения природы в округе якобы под запретом может оказаться «промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, пролёт летательных аппаратов на расстоянии более одного километра и на высоте более двух километров от птичьих базаров, морских лежбищ, геологоразведочные изыскания, разработка полезных ископаемых».

Несложно предположить, какие цели преследуют государства — доноры WWF России через проекты, реализуемые у нас в округе на границе России и США, в которых в том числе задействована молодёжь Чукотки, — считает Алёна Вакарик.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Татьяны Минеевой, WWF настаивает на необходимости создания особой зоны в Беринговом проливе. Это, как считает представитель организации, связано с угрозой безопасности РФ, так как рядом — на острове Ратманова — находится пограничная застава, и создание такой зоны «исключит» в её пределах добычу углеводородов.

В пресс-службе краевой думы обвинили WWF в том, что фонд «всячески стремится создать на Чукотке особо охраняемые природные территории», а это якобы «есть не что иное, как отторжение земель от государства под видом блага для животного мира».

В свою очередь в WWF, заявление которого имеется в распоряжении NEWS.ru, с сожалением отметили, что высказывания местных парламентариев и функционеров ОНФ вызвали у них недоумение. В организации подчеркнули, что «всегда открыты к диалогу и удивлены низким уровнем информированности депутатов». Они отметили, что речь идёт о 12-мильной полосе не всего арктического побережья РФ, а лишь об охранной зоне нацпарка «Берингия», расположенного на западной стороне Берингова пролива и относящегося к Провиденскому, Чукотскому и Иультинскому районам автономного округа. Он был создан в январе 2013 года постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева, который сегодня занимает пост зампреда Совета безопасности РФ. Парк является самой восточной природоохранной территорией РФ, там обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне — тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечается свыше 10 видов китообразных.

Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяжённости арктического побережья РФ, который вызвал беспокойство депутатов, не существует и не может существовать. Если же депутаты перепутали «12-мильную буферную зону» вдоль всего арктического побережья с охранной зоной национального парка «Берингия» на Чукотке, которая создаётся согласно ст. 10 Закона «Об особо охраняемых природных территориях», то с материалами проекта можно ознакомиться в региональном муниципалитете в рамках проходящих сейчас общественных обсуждений, — говорится в заявлении WWF.

Охранная зона нацпарка «Берингия», за создание которой выступает фонд, представляет собой акваторию, прилегающую к наземным участкам ООПТ. Её создание, как отмечали в администрации парка, «защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов, при этом не отразится на укладе жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов». Как следует из данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сейчас этой зоны у парка нет, пока есть лишь проект.

«Отторжение земель от государства под видом блага для животного мира» park-beringia.ru

Зона раздора

В администрации нацпарка «Берингия» пояснили, что заявления депутатов и активистов ОНФ «не соответствуют действительности и государственной экологической политике России». Как и в WWF, там предположили, что чукотские политики перепутали 12-мильную буферную зону арктического побережья с охранной зоной. Такие защитные территории в обязательном порядке создаются на основании федерального законодательства и должны быть у всех ООПТ.

WWF действительно участвует в проектировании данной охраняемой акватории по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии России, с которым фонд ведёт успешную совместную работу более четверти века, — заявили в администрации парка.

В «Берингии» подчеркнули, что в проекте положения о морской охранной зоне нацпарка прописаны запреты на прибрежную промышленную охоту и рыбалку на данной территории, поскольку первая «возможна на водных объектах только с применением маломерных плавательных средств, что запрещено Федеральным законом „Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов“». Что касается рыболовства, то планируется запретить только те виды добычи водных биологических ресурсов, которые подрывают популяции рыб у берегов Чукотки. А ограничения на традиционные виды природопользования коренных жителей, завоз грузов в населённые пункты и проход судов по Северному морскому пути «в документе отсутствуют».

Запрет на проход и стоянку судов вне водных путей общего пользования — обычная и показавшая себя эффективной в России морская практика <...>. Пролёт летательных аппаратов над лежбищами и птичьими базарами уже запрещён Положением о национальном парке «Берингия». За введение данного ограничения в первую очередь выступили коренные жители, которые помнят множество примеров, когда авиация распугивала моржовые лежбища. Также подобное ограничение по нахождению рядом с лежбищами и залёжками морских зверей представители ТСО просили ввести для крупногабаритных морских судов, — подчеркнули в «Берингии».

Что касается геологоразведки и добычи полезных ископаемых, то они, как отметили в администрации национального парка, «несут огромные риски, связанные с загрязнением морской среды и шумовым беспокойством китообразных и ластоногих». Поэтому исключение вероятности такого воздействия в районе нагула животных «представляется нам необходимой и первоочередной». Также в «Берингии» напомнили, что на общественных слушаниях о выделении компании «Роснефть» участков под разведку и добычу углеводородов у берегов Чукотки местные жители «единогласно высказались против подобных действий».

Кроме этого, в администрации «Берингии» ответили на опасения сторонников разрыва с WWF относительно угрозы безопасности государства из-за соседства с погранзаставой на острове Ратманова. Последний, как подчеркнули в учреждении, «не просто не входит в границы проектируемой акватории, но и находится на расстоянии более пяти миль от её внешних границ, в чём можно убедиться, ознакомившись с проектом Положения о морской охранной зоне».

Проект охранной зоны национального парка «Берингия»Проект охранной зоны национального парка «Берингия»park-beringia.ru

Не только охрана природы

WWF работает в России 27 лет. Делается это, как подчёркивают в организации, «в тесном взаимодействии с органами власти и местными жителями». За время сотрудничества в стране было создано более 145 заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 65 миллионов гектаров. В 47 регионах реализовано более 300 полевых проектов, с руководством 13 субъектов федерации фонд подписал соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с целью сохранения живой природы. Одно из них в конце 2018 года подписали губернатор Чукотки Роман Копин и руководитель российского отделения WWF Игорь Честин. Глава автономного округа тогда высоко оценивал потенциал сотрудничества с международной организацией.

Принимая во внимание большой практический опыт WWF России, полагаем, что наше сотрудничество в области охраны дикой природы, внедрения и популяризации передовых экологических практик, традиционного природопользования и экологического просвещения будет плодотворным, — заявлял Копин.

Как отмечал Игорь Честин, подписание соглашения означало «новый этап» давнего взаимодействия WWF с властями Чукотки. Он призывал «объединить усилия всех заинтересованных сторон для сохранения природы» региона «в условиях быстро меняющегося климата и активного экономического развития Арктической зоны РФ», прогнозируя «большую совместную работу по снижению антропогенных рисков».

Соглашения, в частности, предусматривали продолжение ранее реализуемых программ WWF на Чукотке. Например, проекта «Медвежий патруль». Его участники помогают предупредить появление белых медведей в населённых пунктах, отвозя пищевые отходы подальше от посёлков и создавая «кормовые территории» на безопасном расстоянии от жилищ, а также разъясняя гражданам, как вести себя при встрече с дикими зверями. Кроме этого, патрульные вели антибраконьерскую работу, наблюдения за численностью, распределением и состоянием арктических медведей.

Как сообщили NEWS.ru в WWF, «медвежьи патрули» на Чукотке работают 15 лет. Они состоят из местных жителей, благодаря которым «почти до нуля» удалось снизить «количество конфликтов с белыми медведями».

Также в рамках соглашения от декабря 2018 года предусматривалось уделять внимание развитию и поддержке системы особо охраняемых природных территорий, расширению сотрудничества с местными жителями.

В июне 2020 года WWF подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией городского округа Анадырь (столицы Чукотского АО). Тогда руководитель арктических проектов международного фонда в России Ирина Онуфреня отмечала, что документ стал «логическим продолжением и развитием нашей совместной работы по сохранению прекрасной природы Чукотки».

Основными направлениями сотрудничества, как ожидалось, должны были стать «экологическое просвещение, работа с молодёжью, развитие „зелёного“ предпринимательства и экологического туризма».

Помимо этого, WWF реализует на Чукотке программу по адаптации коренных жителей к изменениям климата и поддержанию традиционного природопользования. В её рамках поддержку получили 40 проектов местных жителей. Всего с ТСО «подписаны и реализуются шесть соглашений», а главы семи посёлков и Провиденского городского округа «написали письма поддержки ведущимся проектам, подписаны дополнительные соглашения с двумя районами Чукотки».

Таким образом, проекты фонда на Чукотке имеют не только природоохранную, но и социальную значимость, — резюмировали в WWF.

«Отторжение земель от государства под видом блага для животного мира» park-beringia.ru

Чревато провалом

Против инициативы чукотских депутатов и активистов ОНФ выступил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уверен, что «всё можно решить в режиме диалога, а не каких-то вот этих запретов, потому что у WWF много проектов в нашей стране, и многие из этих проектов очень полезные».

Эколог и экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с NEWS.ru раскритиковал позицию чукотских депутатов. По его убеждению, попытки свернуть проекты WWF как в отдельных регионах, так и в целом в России, а также возможные атаки на другие международные «зелёные» организации приведут только к ухудшению ситуации в стране.

Я не могу представить, кому это выгодно, но явно это невыгодно с точки зрения экологии. Если чукотские депутаты сами не могут защищать и охранять дикую природу, то пусть не мешают тем, кто занимается этим профессионально и квалифицированно. WWF ведёт большую и важную работу в разных регионах России, в том числе и на Чукотке. Под различные природоохранные проекты выделяются большие деньги, привлекаются серьёзные учёные-исследователи. Уход из России WWF и других международных экологических организаций, вроде Greenpeace (работу которого пытались ограничить ранее. — NEWS.ru), чреват тем, что будет провал в сфере защиты окружающей среды и биоразнообразия. К проблемам, например, с доступностью лекарств может прибавиться ещё и то, что жизнь и здоровье людей будет губить плохая экологическая обстановка.

Олег Митволь

бывший замруководителя Росприроднадзора

Корреспондент NEWS.ru попытался выяснить отношение к попыткам свернуть проекты WWF у сенатора от Чукотки Анны Отке. Однако она не стала комментировать ситуацию.

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