Оттеснить пропаганду: телекритик Мельман о возвращении «Пусть говорят»

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Решение Первого канала возродить шоу «Пусть говорят» означает, что во время выхода передачи в эфирной сетке классическая телевизионная пропаганда будет оттеснена, заявил в разговоре с NEWS.ru телевизионный обозреватель Александр Мельман. По его словам, программу уже возобновляли в формате «раз в неделю», теперь на это шоу выделят гораздо больше времени.

Пропаганда на телевидении, безусловно, останется. Возможно, ее будет чуть меньше. Но надо отметить, что там уже появляются негативные экспертные оценки про СВО. И эти эмоции, видимо, на Первом решили гасить. И купировать будут при помощи различных развлекательных форматов, — сказал Мельман.

Первые два выпуска «Пусть говорят» посвящены теме «Секретные материалы: экстрасенсы на службе СССР». Мельман в этом контексте вспомнил о лозунге «Развлекая, просвещай!» и уточнил, что в этом случае второе слово не очень уместно.

Рейтинг чисто пропагандистских программ снижается. А в «развлекаловку» можно вставлять разные темы, посвященные истории и патриотизму. В этих разговорах об экстрасенсах, Ванге и так далее может быть двойной и тройной смысл, который, возможно, имеет отношение к актуальным политическим событиям, — объяснил телеобозреватель.

Новые выпуски телепередачи «Пусть говорят» начали появляться в эфире со вторника, 6 декабря. Время начала ток-шоу — 19:50 мск.

Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия спецвыпусков посвящена необычным людям, таким как болгарская ясновидящая Ванга и американский бизнесмен Илон Маск.