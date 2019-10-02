https://static.news.ru/photo/5db182de-e537-11e9-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коммунальщики дали отопление в недостроенный дом в Уфе, где живут обманутые дольщики. Решение о включении батарей было принято после того, как люди написали письмо папе римскому Франциску.

Речь идёт об объекте по адресу: ул. Менделеева, 152/4. Многоэтажку застройщик «СУ-10» должен был сдать ещё в 2017 году. Квартиры здесь купили 264 семьи, от безысходности 60 из них уже заселились в долгострой.

Наступили холода, и нам не включали отопление. Когда мы в очередной раз завели разговор о задержках сдачи дома, над нами посмеялись и сказали: «Хоть папе римскому жалуйтесь». Мы и пожаловались, — рассказал РИА Новости житель дома.



В письме, адресованном Франциску, говорится, что люди обратились к Его Святейшеству как к последней надежде отстоять свои законные права.

Надеемся, что руководитель строительной организации Валерий Мансуров прислушается к Вашей мудрости и просвещённости. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие, — сказано в послании.



Письмо папе римскому разошлось по соцсетям — и отопление включили.

Ранее News.ru писал о том, что на эскроу-счета по новой схеме финансирования долевого строительства привлечено уже 35 млрд рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. По её словам, процесс перехода на проектное финансирование «идёт непросто, не без проблем». Однако она отметила, что несмотря на всю его сложность, Банк России постоянно сопровождает этот процесс. Застройщики заключили уже более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей.