Отопление в Москве включили на максимум из-за сильных морозов

Коммунальные службы Москвы поднимут до максимума температуру в системе отопления города из-за сильных морозов.
Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, его слова
Технологические режимы системы теплоснабжения выбирают в соответствии с погодой. Коммунальщики принимают решение о повышении или понижении температуры, основываясь на прогнозах синоптиков. Бирюков уточнил, что процесс регулировки подачи тепла происходит за счёт изменений температуры и объёма теплоносителя.
Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков, — отметил заммэра.
Днём 16 января температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17 градусов. Ожидаются снег и метель, возможны снежные заносы. Скорость ветра, по прогнозам, составит до 15 метров в секунду. 17 января похолодает до минус 20 градусов днём и минус 22 градусов ночью.
Власти города предупреждают о затруднении движения на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными в условиях плохой видимости из-за снегопада. Ветер может повредить деревья, линии электропередачи и другие объекты. Машины рекомендуется оставлять на закрытых парковках и в гаражах. Пешеходам также нужно быть осторожными и выбирать подходящую обувь и одежду для выхода на улицу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после аномальных похолоданий МЧС начало разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах, сообщили в Министерстве. Там отметили, что пункты нужны для оказания помощи водителям и пассажирам сломавшихся транспортных средств. Они оборудованы всем необходимым, в том числе медикаментами. Кроме того, в них организовано питание и горячий чай.