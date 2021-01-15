Отопление в Москве включили на максимум из-за сильных морозов

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Коммунальные службы Москвы поднимут до максимума температуру в системе отопления города из-за сильных морозов.

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, его слова приводятся на официальном сайте городского главы. Повышение температуры проходит в несколько этапов в автоматическом режиме. В данный момент теплоноситель нагрет до 130 градусов.

Технологические режимы системы теплоснабжения выбирают в соответствии с погодой. Коммунальщики принимают решение о повышении или понижении температуры, основываясь на прогнозах синоптиков. Бирюков уточнил, что процесс регулировки подачи тепла происходит за счёт изменений температуры и объёма теплоносителя.

Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков, — отметил заммэра.

Днём 16 января температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17 градусов. Ожидаются снег и метель, возможны снежные заносы. Скорость ветра, по прогнозам, составит до 15 метров в секунду. 17 января похолодает до минус 20 градусов днём и минус 22 градусов ночью.

Власти города предупреждают о затруднении движения на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными в условиях плохой видимости из-за снегопада. Ветер может повредить деревья, линии электропередачи и другие объекты. Машины рекомендуется оставлять на закрытых парковках и в гаражах. Пешеходам также нужно быть осторожными и выбирать подходящую обувь и одежду для выхода на улицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после аномальных похолоданий МЧС начало разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах, сообщили в Министерстве. Там отметили, что пункты нужны для оказания помощи водителям и пассажирам сломавшихся транспортных средств. Они оборудованы всем необходимым, в том числе медикаментами. Кроме того, в них организовано питание и горячий чай.