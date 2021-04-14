Отмыли котлетки: в Кирове наказали директора комбината

https://static.news.ru/photo/5160bd16-9d3b-11eb-b2d1-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокуратура Кировской области вынесла предупреждение директору комбината питания после проверки истории с «отмыванием» котлет в школьной столовой, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что до этого в Сети появилось сообщение, согласно которому сотрудница столовой одной из школ города мыла котлеты, которые остались после обеда первой смены. Женщина сказала, что намеревалась подать их на обед другим школьникам, однако выяснилось, что она просто хотела унести блюдо домой.

В ходе проверки <...> установлены факты несоблюдения температурного режима хранения продуктов питания, несоблюдения требований установленных нормативов при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что все школы России к сентябрю 2021 года должны решить проблемы с организацией горячего питания для учащихся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии к тому, как система горячего питания в школах организована. В этой связи Роспотребнадзор проведёт дополнительное обследование школ.