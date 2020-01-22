https://static.news.ru/photo/f31789a8-3d17-11ea-ba82-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал «группы смерти» в социальных сетях, куда заманивали молодёжь. Он также поддержал создание учебников по безопасности для детей разных возрастов, над которыми будут работать педагоги и психологи.

По поводу этих «групп смерти»: просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим столкнулся, просто рот и глаза открыл, даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют, — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что сообщит о ситуации новому министру просвещения Сергею Кравцову.

Как ранее писал NEWS.ru, подросток Влад Бахов, бесследно пропавший десять месяцев назад после вечеринки под Смоленском, как оказалось, знал, что скоро умрёт. По словам его девушки, незадолго до исчезновения гадалка напророчила ему скорую кончину.