Открывший ВИЧ вирусолог объяснил необходимость вакцинации детей

Директор и соучредитель Института вирусологии человека Мэрилендского университета, соучредитель Global Virus Network Роберт Галло рассказал о важности вакцинирования детей. Врач считает, что организм детей более устойчив к коронавирусу, но это не отменяет того факта, что они могут быть переносчиками, сообщает РЕН ТВ.

По мнению вирусолога, в первых рядах на вакцинацию должны быть дети, пожилые люди, а также люди с серьёзными заболеваниями.

Если мы хотим, чтобы все были более устойчивы к заболеванию, то дети, пожилые люди, люди с проблемами сердца, ожирения, раковыми заболеваниями и так далее всегда должны быть в первых рядах на получение вакцины. При этом есть один важный момент, дети в целом имеют более устойчивый к вирусу организм, но это не отменяет тот факт, что они могут являться переносчиками, — пояснил Галло.

Вирусолог отметил, что вакцинация детей всегда была обычной практикой. Врач также возмутился расплодившимися в соцсетях «диванными экспертами», которые могут утверждать «все, что угодно».

Поэтому я понятия не имею, о чём думают противники вакцинации. Почему люди рискуют своей жизнью, когда ситуация в мире предельно ясна и понятна? — недоумевает Галло.

Врач добавил, что у России есть большой опыт в производстве вакцин. А эффективность «Спутника V», обозначенную в журнале Lancet, специалист назвал «просто прекрасной».

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе прививочная кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19 детей от пяти до 11 лет начнётся на неделю раньше запланированного срока. Для этого будет применяться препарат от Pfizer уже начиная с 15 декабря.