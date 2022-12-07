Открывший огонь по полицейским дезертир оказался налетчиком-рецидивистом ВЧК ОГПУ: открывший огонь по полицейским в Новошахтинске дезертир оказался налетчиком-рецидивистом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал ВЧК ОГПУ сообщает, что дезертир Павел Николин, открывший огонь по полицейским в Новошахтинске, оказался налетчиком-рецидивистом, По информации канала, мужчина несколько раз был судим за кражи и разбои.

Последний приговор Николину вынесли в 2016 году. По сведениям ВЧК ОГПУ, в марте того года он ворвался в салон микрозаймов ООО «Удобные деньги» в Уфе. Николин угрожал сотруднице офиса ножом и забрал у нее более четырех тысяч рублей. Затем злоумышленник скрылся.

Канал пишет, что несколько дней спустя Николин совершил такое же преступление, но в офисе компании «Джет мани Микрофинанс». Запугав сотрудницу организации, он похитил более 13 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Николин отбывал срок в ИК-4 города Уфы. Канал отмечал, что там его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в ноябре он передумал участвовать в СВО и сбежал.

В ГУ МВД по Ростовской области ранее сообщили, что в одном из населенных пунктов региона злоумышленник открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Telegram-канал SHOT позднее опубликовал кадры с нападавшим из Новошахтинска. Съемка велась из салона автомобиля, когда мужчина в камуфляжной форме проходил мимо транспортного средства.

Николина разыскивали в Новошахтинске и его окрестностях около суток: город был перекрыт, движение транспорта — остановлено. Задержать злоумышленника удалось только утром 7 декабря.