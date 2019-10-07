Генеральный директор компании ООО BILLA Елена Мальцева прокомментировала инцидент с отказом кассира одного из магазинов принять в качестве оплаты мелочь. Она подчеркнула, что в ходе внутреннего расследования было принято решение уволить сотрудницу.
Мальцева уточнила, что BILLA работает по российскому законодательству, следовательно, принимает любые купюры и монеты, которые находятся в обращении. Поведение кассира она назвала неприемлемым, передаёт радиостанция «
Как ранее писал News.ru, в одном из супермаркетов Москвы пенсионеру отказались продавать хлеб из-за того, что он хотел расплатиться за него 10-копеечными монетами, которые собрал. По словам очевидцев, за мужчину заплатила пенсионерка, которая находилась в очереди.
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