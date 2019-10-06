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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети рассказал о том, как в ближайшие пять лет будет развиваться городское метро.

По его словам, на территории Северной столицы появятся несколько новых станций подземки. Беглов отмечает, что в настоящее время в работе находятся две станции Красносельско-Калининской линии, а именно «Путиловская» и «Юго-Западная»....