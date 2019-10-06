В одном из супермаркетов Москвы пенсионеру отказались продавать хлеб из-за того, что он хотел расплатиться за него 10-копеечными монетами, которые собрал.
Дедушка чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню. Когда дедушка ушёл, кассир смеялась и обсуждала с другими покупателями, что 10 копеек — не деньги и почему она должна засорять кассу, — пишет пользователь Сети.
По словам очевидцев, за мужчину заплатила пенсионерка, которая находилась в очереди. Руководство обещало сделать выговор продавщице.
Как ранее писал News.ru, три четверти россиян считают, что государство недостаточно заботится о пожилых людях, при этом особенно остро отсутствие господдержки ощущают жители крупных городов.
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