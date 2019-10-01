https://static.news.ru/photo/4469eb0a-e43c-11e9-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Три четверти россиян считают, что государство недостаточно заботится о пожилых людях, при этом особенно остро отсутствие господдержки ощущают жители крупных городов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

75% россиян убеждены, что государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым людям, — сообщили во ВЦИОМе.

Более всего это мнение распространено среди людей в возрасте от 35 до 44 лет, проживающих в городах-миллионниках. Лишь каждый десятый житель крупного города считает господдержку достаточной. Зато среди жителей сёл данный показатель значительно выше — 28%, так как там, по мнению специалистов, он компенсируется более тесными социальными связями.

ВЦИОМ также выяснил, что 62% россиян навещают своих пожилых родственников не реже раза в месяц, 37% заходят к ним в гости как минимум раз в неделю. Материальную помощь своим пожилым родственникам постоянно оказывают 18% респондентов, ещё 30% делают это время от времени.

Как писал News.ru, прожиточный минимум пенсионера повысят в следующем году до 9,3 тысячи рублей. Это оговаривается в проекте федерального бюджета на 2020-й и плановый период двух последующих годов. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.